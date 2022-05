Reklama

"Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy kapitałowej emitenta za I kwartał 2022 r. wyniosły 645 382 tys. zł co stanowi wzrost o 241 253 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk operacyjny grupy kapitałowej emitenta za I kwartał 2022 r. wyniósł 70 994 tys. zł co stanowi wzrost o 22 256 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego. Skonsolidowany wynik finansowy netto [...] wyniósł 46 465 tys. zł co stanowi wzrost o 14 413 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Wzrost przychodów netto ze sprzedaży związany jest głównie z utrzymującym się popytem na wyroby stalowe oraz dużą dynamiką wzrostu cen w I kw. 2022 roku. Wzrost wyników finansowych jest efektem właściwego wykorzystania dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz wzrostu cen wyrobów stalowych, podkreślono.

"Sytuacja na rynku stali, szczególnie po wybuchu wojny na Ukrainie pozostawała napięta i wpływała na dostępność wyrobów hutniczych u dystrybutorów. Była ona konsekwencją obaw o dostępność materiałów czego wynikiem była ograniczona ich podaż co powodowało iż ceny wyrobów gwałtownie rosły. W ostatnich tygodniach sytuacja zaczęła się stabilizować" - czytamy także.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,26 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)