Strata operacyjna wyniosła 0,48 mln zł wobec 0,54 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -0,26 mln zł wobec -0,29 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,59 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 7,41 mln zł rok wcześniej.

"Przychody spółki ze sprzedaży w I kw. 2022 roku wzrosły o 43% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Mocny wzrost przychodów jest wynikiem działań podjętych w 2021 roku - dywersyfikacji i umocnieniu kanałów dystrybucji, ścisłej dyscyplinie kosztowej, optymalizacji rozwiązań logistycznych oraz efektywnemu zarządzaniu zapasami. Spółka w I kwartale poprawiła wynik EBIT i EBITDA. a marża brutto rosła szybciej niż koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. Spółka konsekwentnie realizuje założenia poprawy rentowności i miniony kwartał wpisuje się w trend poprawy sytuacji ekonomicznej Miraculum S.A." - czytamy w raporcie.

Spółka odnotowała wzrosty przychodów praktycznie we wszystkich posiadanych markach a największe nominalne wzrosty sprzedaży w I kw. 2022 roku wygenerowały marki Być może…, JOKO, Miraculum oraz WARS, podano także.

"Eksport spółki Miraculum w pierwszym kwartale 2022 roku w porównaniu do tego samego okresu 2021 wzrósł o 95%. W 2019 roku sprzedaż eksportowa stanowiła 12% sprzedaży ogółem, w roku 2020 było to 15%, w roku 2021 osiągnęliśmy 22%. W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem wyniósł 23%" - napisano dalej.

Wybuch wojny w dniu 24 lutego br. spowodował, że Dział Eksportu musiał zmodyfikować strategię działania. Podjęte wcześniej wysiłki w celu pozyskania nowych kontrahentów na rynkach krajów Zatoki Perskiej oraz krajów Zachodnich zostały zintensyfikowane, wskazała też spółka.

"Spółka zrealizowała sprzedaż do Iraku, Wietnamu, Arabii Saudyjskiej, Jordanii, a Dział Eksportu obecnie skupia się na rozmowach z kolejnymi Partnerami, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w przychodach w kolejnych okresach (potwierdzeniem są wyniki sprzedaży za kwiecień 2022, które Spółka już opublikowała)" - czytamy w raporcie.

"Podjęliśmy działania, we współpracy z PAIH, aby zwiększyć nasze szanse na rozwój sprzedaży eksportowej na nowych rynkach. Spółka była jednym z wystawców na Stoisku Narodowym w Bolonii, gdzie zaprezentowaliśmy markę JOKO - tradycyjną ofertę produktów do makijażu, linię JOKO Vege i linię JOKO PURE (w Polsce dostępną w sieci Rossmann). Uczestniczyliśmy, także we współpracy z PAIH, w targach branży kosmetycznej w Kazachstanie (Ałmaty)" - czytamy dalej.

Na jesieni 2022 spółka planuje udział w targach w Malezji (własne stoisko targowe) oraz ponowny wyjazd na targi w Dubaju.

"Podejmowane działania mają na celu zdywersyfikowanie rynków sprzedaży oraz jej zwiększenie w roku 2022 ws. 2021 pomimo niesprzyjających okoliczności (sprzedaż do Rosji stanowiła 38% sprzedaży eksportowej w 2021 roku). Zmiana oferty produktowej, rozmowy z potencjalnymi Partnerami stanowią przesłankę do umiarkowanego optymizmu w odniesieniu do kolejnych kwartałów 2022 roku" - podsumowano.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

