Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 5,75 mln zł wobec 5,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA w I kw. br. wyniósł 7,62 mln zł wobec 6,38 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA - odpowiednio: 8,09 mln zł wobec 7,15 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,33 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 15,81 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane GMV [tj. wartość zamówień, ang. gross merchandise value] sklepów (z wyłączeniem sklepów partnerów) wzrosło z 1,2 mld zł do 1,7 mld zł, notując dynamikę na poziomie 38%, a GMV Omnichannel - wzrosło z 1,3 mld zł do 1,8 mld zł tj. o 39%. Wzrost jest wynikiem dalszego dynamicznego wzrostu wartości zamówień realizowanych przez merchantów na platformach Grupy Shoper" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 4,92 mln zł wobec 4,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą (Shoper) dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (software as a service). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2021 r.

(ISBnews)