Zysk operacyjny wyniósł 2,24 mln zł wobec 56,41 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 16,38 mln zł wobec 69,98 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 237,06 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 224,5 mln zł rok wcześniej.

"Determinantami sytuacji rynkowej oraz koniunktury gospodarczej w pierwszym kwartale 2022 roku i w nadchodzących miesiącach są utrzymujące się zaburzenia w łańcuchach dostaw (będące konsekwencją pandemii) oraz wojna w Ukrainie, która dodatkowo potęguje presję inflacyjną. W tych trudnych warunkach gospodarczych Grupa Apator generuje stabilne przychody, a dzięki zdywersyfikowanej geograficznie i produktowo działalności zdobywa pozycję i umacnia się na rynkach, które doświadczają ożywienia po okresie pandemicznych obostrzeń. Pozytywne tendencje widać w sprzedaży - skonsolidowane przychody grupy w I kwartale bieżącego roku wzrosły o 12,6 mln zł, do poziomu 237,1 mln zł, z czego aż 52,3% sprzedaży zrealizowano na rynkach eksportowych, wśród których największy udział miały Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Belgia, Hiszpania i Francja" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Oprócz postępującej inflacji materiałów, kosztów transportu i konieczności realizacji kontraktów długoterminowych po ustalonych cenach, dodatkowymi czynnikami mającymi negatywny wpływ na osiągnięte w I kwartale br. wyniki finansowe grupy były jednorazowe odpisy związane m.in. z wojną w Ukrainie i zwiększonymi zapasami materiałów, rosnące koszty finansowania oraz niekorzystna sytuacja na rynkach walutowych, wyjaśniono.

"Skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Apator za pierwsze trzy miesiące 2022 r. osiągnął poziom 16 mln zł, zaś wynik netto [ogółem] wyniósł -3,8 mln zł. Poziom zadłużenia grupy zwiększył się z uwagi potrzebę utrzymywania i systematycznego uzupełniania buforów materiałów oraz finansowanie budowy nowej fabryki w Jaryszkach k/Poznania, która zapewni grupie wzrost mocy produkcyjnych i efektywności w dynamicznie rozwijającym się segmencie Wody i Ciepła. Grupa zamierza stopniowo zmniejszać poziom zadłużenia od II połowy bieżącego roku" - zapowiedziano.

"W ostatnich miesiącach położyliśmy większy nacisk na zwiększanie naszej obecności i umacnianie pozycji na rynkach eksportowych, co zaowocowało rosnącą skalą sprzedaży m.in. do Niemiec, Czech, Hiszpanii. Oczekujemy, że podjęte zdecydowane kroki w zakresie poprawy efektywności operacji, przy realizowanej z powodzeniem ekspansji geograficznej, pozwolą nam poprawić wyniki w kolejnych miesiącach. Bacznie obserwujemy rynek pod kątem zmian transformacyjnych i nowych technologii - koncentrujemy rozwój naszego biznesu na najbardziej perspektywicznych kierunkach, do których należą m.in. pomiar ultradźwiękowy i smart metering w Wodzie i Cieple czy rozwiązania do zarządzania i magazynowania energii z OZE. Poszerzamy też kompetencje segmentu Gazu w związku z naszymi ambicjami wejścia w sektor opomiarowania wodoru i biogazów" - podsumował prezes Arkadiusz Chmielewski, cytowany w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 7,97 mln zł wobec 1,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 940,3 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)