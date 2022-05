Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 68,71 mln zł wobec 43,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł w I kw. br. 71,8 mln zł wobec 46,4 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA - odpowiednio: 79,86 mln zł wobec 51,25 mln zł rok wcześniej. Marża skorygowanej EBITDA wzrosła do 56,2% z 50,8% przed rokiem.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 142,1 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 100,89 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody z umów z klientami w pierwszym kwartale 2022 roku sięgnęły 142,1 mln zł i były o 40,8% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, głównie za sprawą rekordowej liczby projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl, która wzrosła o 36% r/r do 152 tysięcy. Rośnie dodatkowo popularność dodatków do ogłoszeń rekrutacyjnych nabywanych przez klientów, w celu dopasowania oferty do ich indywidualnych potrzeb" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Liczba aktywnych klientów, korzystających z systemu eRecruiter wspierającego rekrutację, oferowanego w modelu abonamentowym (SaaS), wzrosła o 13,0% r/r, do ponad 1650 na koniec marca 2022 roku.

Przychody z rynku polskiego w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku stanowiły 92,6% przychodów Grupy.

"Do momentu wybuchu konfliktu zbrojnego 24 lutego 2022 roku, na rynku ukraińskim Grupa Pracuj notowała również bardzo dobre wyniki operacyjne. Łączna liczba projektów rekrutacyjnych w serwisie Robota.ua w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 207 tysięcy (wobec 216 tysięcy w tym samym okresie 2021 roku), z czego liczba płatnych projektów rekrutacyjnych wyniosła 111 tysięcy (wobec 122 tysięcy przed rokiem)" - czytamy dalej.

Grupa utrzymuje pełną zdolność operacyjną w Ukrainie. Zarząd Grupy Pracuj na bieżąco monitoruje sytuację.

"Wpływ konfliktu w Ukrainie jest oczywiście odczuwalny, ale trudny do oszacowania w najbliższych kwartałach. Obecnie skupiamy się na ciagłości operacyjnej i dostosowaniu serwisu do nowych warunków. W naszej ocenie sytuacja Robota.ua jest stabilna. Pozytywnym sygnałem jest fakt, że stopniowo i jeszcze w małej skali pojawiają się oferty ukraińskich pracodawców poszukujących pracowników. Dokładamy wszelkich starań, na poziomie technologicznym i operacyjnym, aby zapewnić nieprzerwane działanie naszego serwisu" - powiedział dyrektor operacyjny Grupy Pracuj Rafał Nachyna, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 54,83 mln zł wobec 42,7 mln zł zysku rok wcześniej.

"W pierwszych miesiącach tego roku Grupa Pracuj korzysta z wyraźnego ożywienia na rynku pracy w Polsce. Niskie bezrobocie oraz rosnące oczekiwania pracowników dotyczące wzrostu wynagrodzeń, wynikające między innymi z wysokiej inflacji, sprawiają, że wiele osób aktywnie poszukuje nowej, lepiej płatnej pracy" - skomentował prezes Grupy Pracuj Przemysław Gacek.

Z badań Pracuj.pl wynika, że odsetek Polaków aktywnie szukających nowej pracy lub planujących w najbliższym czasie zmienić obecną wzrósł z 31% w październiku 2021 r. do 36% w marcu 2022 r.

"Jednocześnie dostosowujemy naszą ofertę do zmieniających się warunków rynkowych, proponując pracodawcom coraz to nowsze funkcjonalności i usługi wspierające procesy rekrutacyjne, dzięki czemu optymalnie wykorzystujemy ten trend. Pod względem przychodów, był to najlepszy pierwszy kwartał w historii Grupy Pracuj" - dodał Gacek.

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej najważniejsze marki to Pracuj.pl - największy polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota.ua - wiodący na rynku ukraińskim internetowy serwis rekrutacyjny, oraz eRecruiter - wiodący polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych, oferowany w modelu SaaS (ang. software as a service, czyli oprogramowanie jako usługa). Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2021 r.

