Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 4,19 mln zł wobec 2,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Raportowana EBITDA wyniosła w I kw. br. 6,28 mln zł wobec 6,3 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA - odpowiednio: 6,52 mln zł wobec 6,3 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,91 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 9,52 mln zł rok wcześniej.

Największy wpływ na wynik miała sprzedaż gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2", która w niespełna rok od premiery przekroczyła milion egzemplarzy, podkreśliła spółka.

"Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych wyników po pierwszym kwartale br. To efekt przede wszystkim gry 'Sniper Ghost Warrior Contracts 2', która stanowiła 56% sprzedaży w raportowanym okresie. Najnowsza odsłona naszej snajperskie serii sprzedała się w liczbie ponad miliona kopii, a cała seria 'SGW' przekroczyła już 13 mln" - skomentował prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

W I kw. br. gry z portfela spółki United Label wygenerowały 14% skonsolidowanych przychodów netto.

Jak przypomniano, obecnie CI Games jest w procesie przeglądu opcji strategicznych grupy i rozważa możliwość debiutu na giełdzie londyńskiej.

"CI Games dysponuje dziś ogromnym potencjałem. Aktualnie pracujemy nad trzema dużymi grami. Największą z nich jest 'Lords of the Fallen 2', za którą odpowiada studio Hexworks, 'Sniper Ghost Warrior Next' przygotowane przez Underdog Studio oraz 'Projekt Survive' we współpracy z BatFields. Prace nad tymi projektami idą zgodnie z planem. Jestem zadowolony z efektów prac zespołów odpowiedzialnych za te tytuły" - dodał Tymiński.

Na koniec marca br. środki pieniężne na koncie CI Games wynosiły 34,6 mln zł. Dodatkowo spółka dysponuje umową limitu kredytowego w PKO Banku Polskim do kwoty 29 mln zł, podano także w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 4,14 mln zł wobec 3,08 mln zł zysku rok wcześniej.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

(ISBnews)