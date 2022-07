Reklama

"Atrem podjął uchwałę w sprawie przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości przychodów ze sprzedaży za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku. W raporcie bieżącym podano, że na podstawie danych z systemów rachunkowych, danych zarządczych oraz szacunków rozliczenia przychodów z tytułu umów (przychody z kontraktów rozliczanych w miarę upływu czasu), szacuje się, że przychody spółki w tym okresie mogą wynieść 65,5 mln zł. Oznaczałoby to 69% wzrost względem I półrocza 2021 roku, kiedy Atrem wypracował 38,7 mln przychodów" - czytamy w komunikacie.

Atrem, działający w segmencie automatyki i elektroenergetyki, w raportowanym okresie stał na czele konsorcjum realizującego Tłocznię Odolanów, jeden z elementów gazociągu Baltic Pipe. Współpracował także w jego realizacji na odcinkach w miejscowościach Ciecierzyce, Lwówek i Przytoczna. W ostatnich miesiącach coraz częściej wskazuje się też na kompetencje, jakimi wykazać się może ta spółka w uniezależnieniu energetycznym od Rosji, podkreślono.

"Widzimy zwiększone zainteresowanie projektami związanymi z transformacją energetyczną Polski. Mamy w tym zakresie unikalne kompetencje i duże doświadczenie, więc pozostajemy otwarci na realizacje tego typu projektów w nadchodzącym okresie" - zakończył prezes Andrzej Goławski, cytowany w materiale.

Atrem działa w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizuje kontrakty w zakresie odnawialnych źródeł energii. W 2019 r. spółka została przejęta przez GK Immobile. Atrem zadebiutował na GPW w 2008 r.

(ISBnews)