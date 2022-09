"Po ponad 31 latach intensywnej pracy w zarządzie Ergo Hestii podjąłem osobistą decyzję o zakończeniu kariery w spółce. Planowałem ją od dłuższego czasu. Chciałem jednak doprowadzić do końca proces rozszerzenia zarządu, a także mieć wpływ na wybór nowego prezesa zarządu" - powiedział Śliwicki, cytowany w komunikacie.

Piotr Maria Śliwicki jest związany z Ergo Hestią od początku działalności spółki. Nieprzerwanie pełni funkcję prezesa Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia i Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia.

Jego następca, Artur Borowiński do 30 września 2022 r. będzie prezesem obydwu spółek Compensy (od 2014 r.) oraz członkiem rad nadzorczych kilku firm ubezpieczeniowych i TFI należących do Vienna Insurance Group w Polsce i krajach bałtyckich.

"Zmiany w zarządzie wymagają podjęcia formalnych decyzji przez rady nadzorcze spółek oraz uzyskania zgód Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie.

Grupa Ergo Hestia to druga co do wielkości firma ubezpieczeniowa na polskim rynku. Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU Ergo Hestia SA i STU na Życie Ergo Hestia SA.

