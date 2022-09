Przewidywany szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy ZE PAK za I półrocze 2022 roku wyniesie 153 mln zł, zaś zysk EBITDA sięgnie 199 mln zł, podała spółka. ZE PAK podał też, że zawiązał rezerwę związaną z umową sprzedaży energii elektrycznej w II połowie br. do jednego z zewnętrznych odbiorców, co spowoduje obniżenie wyniku EBITDA i wyniku netto o ok. 31 mln zł zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

Reklama Reklama "Przewidywany szacunkowy jednostkowy wynik ZE PAK SA na poziomie EBITDA za I półrocze 2022 roku wyniesie 125 mln zł. Przewidywany szacunkowy zysk netto ZE PAK SA za I półrocze 2022 roku wyniesie 108 mln zł" - czytamy w komunikacie. Utworzona rezerwa wynika z konieczności poniesienia kosztów niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej, które to koszty przewyższają oczekiwane korzyści z jej realizacji. Umowa dotyczy sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w bloku biomasowym, natomiast koszty, które spowodowały konieczność zawiązania rezerwy, wiążą się bezpośrednio ze wzrostem cen zakupu biomasy, podano także. "Opisana powyżej rezerwa spowoduje obniżenie wyniku EBITDA i wyniku netto spółki za I półrocze 2022 roku o około 31 mln zł. W odniesieniu do skonsolidowanych wyników za I półrocze 2022 roku zawiązana rezerwa spowoduje obniżenie wyniku EBITDA i wyniku netto grupy o około 31 mln zł" - czytamy dalej. Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2021 r. (ISBnews)