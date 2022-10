Reklama

Strata operacyjna wyniosła 7,27 mln zł wobec 0,81 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43 tys. zł w II kw. 2022 r. wobec 13 tys. zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 9,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,35 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,41 mln zł w porównaniu z21 tys. zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa emitenta znajduje się w fazie rozwoju. Emitent w ramach grupy kontynuuje prace utrzymaniowe związane z portalem LESS_APP oraz rozwija nowe linie biznesowe - związane z pozyskiwaniem i sprzedażą odzieży używanej i outletowej oraz ze sprzedażą rowerów elektrycznych. Początkowy etap działalności powoduje, że grupa kapitałowa nie osiąga jeszcze regularnych przychodów ze sprzedaży, które umożliwiałyby pokrycie nie tylko planowanych inwestycji, ale i kosztów bieżącej działalności. Obecnie działalność grupy kapitałowej emitenta finansowana jest z emisji kolejnych serii akcji i z tego źródła mają pochodzić również środki na sfinansowanie planowanych inwestycji.

"W ocenie zarządu, konieczność pozyskiwania dodatkowego finansowania może utrzymać się jeszcze w kolejnych okresach. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, że pozyskanie kolejnych środków finansowych, które będą niezbędne do pokrycia kosztów działalności grupy kapitałowej lub realizacji planów rozwojowych, będzie utrudnione lub nie uda się ich pozyskać. Spowodowałoby to konieczność wstrzymania albo nawet rezygnacji z części inwestycji. W konsekwencji mogłoby to uniemożliwić osiągnięcie planowanej skali działalności, a co za tym idzie przychodów ze sprzedaży, a w skrajnym wypadku spowodować problemy z płynnością i zagrozić dalszemu funkcjonowaniu grupy kapitałowej emitenta. Nie można również wykluczyć, że działania rozwojowe będą wymagać wyższych nakładów niż szacowane przez zarząd, ani że osiągane w przyszłości przychody będą niższe niż oczekiwane przez zarząd lub tempo ich wzrostu będzie wolniejsze. To z kolei wiązałoby się z koniecznością pozyskania przez spółkę dodatkowego finansowania. Istotność powyższego ryzyka oraz prawdopodobieństwo zaistnienia emitent ocenia jako wysokie"- czytamy w raporcie.

Spółka realizuje plan biznesowy polegający na wdrożeniu i rozwoju trzech nowych projektów: związanych z odzieżą używaną (LESS.BOX oraz LESS.STORE) oraz związanych z branżą rowerów elektrycznych (LESS.BIKE).

"Niemniej do końca roku 2022 grupa zamierza utrzymać maksymalnie 2 sklepy LESS.STORE, a po podsumowaniu roku 2022 i ocenie rentowności pierwszych sklepów oraz serwisu online zarząd podejmie decyzję o tempie rozwoju tej linii biznesowej. Równolegle emitent za pośrednictwem spółki zależnej LESS BIKE wprowadził do sprzedaży dwa rodzaje miejskich rowerów elektrycznych pod marką LESS.BIKE. Wyniki sprzedaży tej linii biznesowej zostaną ocenione wraz z podsumowaniem roku 2022 i na bazie tej analizy zarząd podejmie decyzję o tempie rozwoju tej linii biznesowej w kolejnych latach" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 81,96 mln zł.

Grupa LESS to marki związane ze sprzedażą i pozyskiwaniem używanych przedmiotów - ubrań, zabawek, książek oraz wprowadzanie ich do kolejnego obrotu - zarówno offline, jak i w internetowym sklepie online. Spółka w sierpniu zmieniła nazwę. Poprzednio nazywała się Groclin i jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)