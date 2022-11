Reklama

W sierpniu MOL zwiększył prognozę oczyszczonego CCS EBITDA na 2022 r. do ok. 3,3 mld USD z oczekiwanych wcześniej ok. 2,8 mld USD.

Podatki nadzwyczajne (windfall taxes) i regulacje cen paliw w regionie CEE uderzyły w działalność MOL-a w wysokości ok. 1,18 mld USD w okresie I-III kw. 2022 r., podano w komunikacie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

