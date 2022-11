Inwestycje polskich firm w I połowie br. były o ok. 50% wyższe niż średnio w poprzednich latach. W dużej mierze wynika to ze wzrostu inwestycji w Europie Środkowej i Wschodniej, które są o 100% wyższe niż średnio w dekadzie do 2020 roku, wynika z przygotowanego przez SpotData raportu "Polski biznes za granicą. Jak polskie firmy prowadzą ekspansję w Europie Środkowej i Wschodniej", którego partnerem jest UNIQA.

W Europie Środkowej i Wschodniej skoncentrowane jest 50% polskich inwestycji zagranicznych, pod względem wielkości rynku najbardziej atrakcyjnymi do inwestowania krajami są Czechy i Rumunia, ale nowe perspektywy zaczynają otwierać się też w innych obszarach, m.in. na Bałkanach, podano. Reklama "Pod względem wielkości rynku najbardziej atrakcyjnymi do inwestowania krajami są Czechy i Rumunia, pod względem poziomu rozwoju - Słowenia, Estonia i Czechy, a pod względem jakości kapitału ludzkiego - Łotwa, Litwa i Rumunia. Ale pod wieloma względami bardzo atrakcyjne w ostatnich latach stały się również kraje bałkańskie, zwłaszcza Chorwacja i Serbia, a pod pewnymi względami również Macedonia Północna i Albania" - czytamy w komunikacie. Reklama Największymi sektorami zaangażowanymi w ekspansję w regionie są przetwórstwo i handel. W ostatnich latach także wiele było firm średniej wielkości, które próbowały swoich sił w ekspansji zagranicznej, zwłaszcza w sektorze technologicznym. "Wojna w Ukrainie niewątpliwie stanowi duże wyzwanie i źródło nowego ryzyka geopolitycznego. Niektóre rynki zostaną na długo odcięte od możliwości inwestowania - dotyczy to zwłaszcza Rosji, lecz do pewnego stopnia również Białorusi. Jednocześnie czynniki, które wpływają na ekspansję polskich firm w innych krajach regionu, pozostają aktualne" - zakończył dyrektor SpotData Ignacy Morawski, cytowany w materiale. (ISBnews) Jak skutecznie i efektywnie zarządzać biurem rachunkowym Zarządzanie biurem rachunkowym. Książka z serwisem online



