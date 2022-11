Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 33,34 mln zł wobec 43,02 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 60,63 mln zł wobec 67,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 319,41 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 305,02 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 45,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 26,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 904,95 mln zł w porównaniu z 721,13 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA w I-III kw. br. wyniósł odpowiednio: 180,24 mln zł wobec 121,93 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wyniki finansowe grupy w III kwartałach 2022 roku były efektem m.in. wzrostu przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, wynikającego z kontynuacji pozytywnych trendów w sprzedaży oraz braku występowania ograniczeń w handlu związanych z pandemią COVID-19 (jak to miało miejsce w III kwartałach 2021 roku). Grupa poprawiła marżę brutto na sprzedaży poprzez ograniczenie akcji promocyjnych (w I i II kwartale 2022 roku) oraz wzrost udziału kanałów offline cechujących się wyższą marżowością. Natomiast czynnikiem ograniczającym poprawę wyniku finansowego było zmniejszenie popytu na towary grupy w pierwszych tygodniach wojny w Ukrainie (który został odbudowany z końcem I kwartału i w II kwartale 2022 roku). Ponadto obserwowany niekorzystny wpływ zmian makroekonomicznych (inflacja, wzrost stóp procentowych) na zachowania konsumentów skutkował ograniczeniem wzrostu sprzedaży w III kwartale 2022 r." - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w trzech kwartałach 2022 roku wyniosły 474,2 mln zł i były wyższe o 20% r/r. Przychody segmentu w samym III kw. 2022 roku wyniosły 166,7 mln zł i były niższe o 1% r/r.

"Wzrost sprzedaży w III kwartałach 2022 roku był wynikiem braku ograniczeń w handlu spowodowanych pandemią COVID-19 oraz kontynuacji pozytywnych trendów w sprzedaży, które zostały ograniczone w III kwartale 2022 roku przez niekorzystne zmiany makroekonomiczne (inflacja, wzrost stóp procentowych), mające negatywny wpływ na zachowania konsumentów" - czytamy dalej.

W trzech kwartałach 2022 roku nastąpił wzrost sprzedaży w sieci offline o 32,3% oraz spadek sprzedaży online o 7,1% r/r. Udział sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego wyniósł 22% w I-III kw. 2022 roku w porównaniu do 28% udziału sprzedaży online w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W III kwartale 2022 roku nastąpił spadek sprzedaży w sieci offline o 3% oraz spadek sprzedaży online o 2% r/r. Udział sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego wyniósł 19% w III kwartale 2022 roku w porównaniu do 20% udziału sprzedaży online w analogicznym okresie poprzedniego roku.

"Spadek udziału sprzedaży online w III kwartałach oraz III kwartale 2022 roku (w stosunku do analogicznych okresów roku poprzedniego) był konsekwencją braku ograniczeń w sprzedaży stacjonarnej i w rezultacie wzrostem udziału tej sprzedaży w przychodach (kosztem udziału sprzedaży w sklepach internetowych), a także ogólnego spadku sprzedaży online w 2022 roku" - wskazała spółka.

Przychody segmentu jubilerskiego w I-III kw. 2022 roku wyniosły 430,8 mln zł i były wyższe o 32% r/r. Natomiast w samym III kw. 2022 roku przychody segmentu jubilerskiego wyniosły 152,7 mln zł i były wyższe o 12% r/r. Wzrost sprzedaży był efektem utrzymania pozytywnego trendu sprzedaży biżuterii złotej i srebrnej oraz zegarków luksusowych, a także braku ograniczeń w handlu spowodowanych pandemią COVID-19, podano również.

"Na koniec III kwartału 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej grupy była stabilna i wyniosła 52 tys. m2. Spadek powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 2,7%, natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o 9,7%" - czytamy dalej w komentarzu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 32,74 mln zł wobec 13,44 mln zł straty rok wcześniej.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2021 r. wyniosły ok. 1,07 mld zł.

(ISBnews)