Zysk operacyjny wyniósł 269,69 mln zł wobec 235,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 253,85 mln zł w I-III kw. 2022 r. wobec 1 030,46 mln zł rok wcześniej.

Marża brutto ze sprzedaży w I-III kw. 2022 roku wyniosła 26%, a marża netto 20%.

"Od stycznia do października 2022 roku grupa zawarła łącznie blisko 1845 umów deweloperskich i przedwstępnych. W tym okresie zawarła również niemal 1862 umów rezerwacyjnych. Tegoroczny potencjał sprzedaży (umowy deweloperskie i przedwstępne) grupa obecnie szacuje na ok. 2 000 lokali. Potencjał przekazań natomiast na ok. 3 500 lokali" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W ostatnich miesiącach sprzedaż ustabilizowała się na poziomie 130–140 lokali miesięcznie, związane jest to przede wszystkim z niską dostępnością kredytów hipotecznych, poinformował prezes Zbigniew Juroszek.

"Podstawy rynku deweloperskiego się jednak nie zmieniły. Nie mamy nadpodaży mieszkań na rynku, a potrzeba posiadania własnego lokum nie zniknęła. Ponadto mamy wielu nowych mieszkańców największych miast, którzy przybyli z Ukrainy. Zakładamy, że w ciągu dwóch lat zbudujemy pewien zapas mieszkań, który będziemy w stanie sprzedać po tym jak poprawią się warunki rynkowe. Spodziewamy się, że najtrudniejszy będzie przyszły rok, ale widzimy szansę, że na początku 2024 r. sytuacja będzie już korzystniejsza" - powiedział Juroszek, cytowany w komunikacie.

"Jesteśmy dużą i zdywersyfikowaną firmą, budujemy w siedmiu aglomeracjach w Polsce, mamy dobrą sytuację finansową wypracowaną w latach poprzednich i jesteśmy w stanie sfinansować budowy. Będziemy gotowi na poprawę sytuacji na rynku nieruchomości i kredytów mieszkaniowych. Wypracowane przez nas przewagi konkurencyjne, bardzo dobra sytuacja gotówkowa i brak zadłużenia powodują, że możemy rozwijać się w tym trudnym czasie, myśląc już o okresie, gdy koniunktura będzie bardziej sprzyjająca" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 254,4 mln zł wobec 199,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r.

(ISBnews)