Zysk operacyjny wyniósł 3,4 mln zł wobec 58,7 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 33,03 mln zł wobec 95,13 mln zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 330,22 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 720,26 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 107,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 148,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5143,13 mln zł w porównaniu z 1932,52 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia za trzy kwartały 2022 roku były wyższe o 3 210,6 mln zł, co jest spowodowane głównie wyższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży (o 3 104,8 mln zł), lądowych farm wiatrowych o (127,6 mln zł) oraz dystrybucji (o 33,1 mln zł), skompensowanymi częściowo przez niższe przychody w segmencie gazu i czystych paliw (o 67,4 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

"Skorygowany wynik EBITDA w omawianym okresie wyniósł 244,3 mln zł i był niższy o 38,0 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyną spadku był głównie niższy wynik na optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna („ENS") w roku 2022 (która pozytywnie wpłynęła na wynik w 2021 roku) i brak rekompensaty gazowej w 2022 oraz niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE (należących do Grupy oraz zewnętrznych) w konsekwencji istotnego wzrostu kosztu profilu oraz odchyleń wolumenowych produkcji aktywów od pozycji zabezpieczającej sprzedaż. Powyższe efekty były częściowo skompensowane przez wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych spowodowany wyższym wolumenem produkcji na skutek lepszych warunków wietrznych w pierwszym kwartale 2022 roku oraz wzrostem mocy wytwórczych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 47,08 mln zł wobec 189,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

