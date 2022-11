Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1,04 mln zł wobec 0,02 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,66 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 30,14 mln zł rok wcześniej.

Spółka zwraca uwagę, że realizacja przychodów kształtuje się nieproporcjonalnie w trakcie trwania roku. Wynika to m.in. z warunków atmosferycznych, specyfiki realizowanych kontraktów, terminów umownych oraz fazy realizacji, w jakiej się znajdują budowy.

"Kolejny dobry kwartał za nami. Wzrost sprzedaży i zysku potwierdza, że przyjęta przed laty strategia realizacji kontraktów się sprawdza. To także kolejny okres z dodatnimi przepływami z działalności operacyjnej. Przed nami równie intensywne zakończenie roku i niezwykle ciekawy przyszły rok. Relatywnie wysoki poziom zapełnienia portfela zamówień na przyszły rok pozwala patrzeć na niego z optymizmem. Kontrakty wykonawcze do przerobienia na lata 2023/2024 to ponad 160 mln zł, z czego spora część przypada na przyszły rok" - powiedział prezes Andrzej Goławski, cytowany w komunikacie.

W ślad za wzrostem przychodów nastąpił wzrost kosztów bezpośrednich z 60,5 mln zł w III kwartałach 2021 roku do poziomu 76,7 mln zł w III kwartałach 2022, a dynamika wzrostu kosztów była niższa niż dynamika wzrostu przychodów (wzrost kosztów o 26,7%).

Wypadkową tych zmian był wzrost rentowności brutto na sprzedaży z 12,1% w 2022 roku do 13,2% w 2022 roku. Celem, jaki stawiany jest przez zarząd wszystkim ośrodkom zysku w spółce jest trwała poprawa rentowności na realizowanych kontraktach oraz istotna poprawa pozycji finansowej kontraktów, wskazano w komunikacie.

"To był ważny i niezmiernie pracowity kwartał dla naszej organizacji, podczas którego z sukcesem zakończyliśmy realizację tłoczni Odolanów - kontraktu niezwykle ważnego dla naszego kraju w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Do naszego portfela pozyskaliśmy nowy, niezmiernie ważny kontrakt dla Enea Operator (GPZ Garbary w Poznaniu) oraz rozpoczęliśmy operacyjne działania na obiektach w ramach kontraktu dla Wód Polskich" - podsumował Goławski.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 1,83 mln zł zysku netto porównaniu z 1,62 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 88,38 mln zł w porównaniu z 68,86 mln zł rok wcześniej.

Atrem działa w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizuje kontrakty w zakresie odnawialnych źródeł energii. W 2019 r. spółka została przejęta przez GK Immobile. Atrem zadebiutował na GPW w 2008 r.

(ISBnews)