"Wydajność naszego magazynu wynosi 2 mld zł. Jesteśmy na półmetku i jednocześnie na dobrej drodze, aby wyczerpać ten potencjał. W przyszłości kolejny magazyn możemy uruchomić bliżej naszych rynków południowych" - powiedział Bajołek podczas International Investor Day.

Nasza strategia jest niezmienna od debiutu giełdowego

Wskazał, że Answear osiągnął 200 tys. produktów marek premium gotowych do natychmiastowej wysyłki. W ostatnim czasie liczba ta została zwiększona o 50 proc.

"Będzie to przyczyniać się do dalszych wzrostów sprzedaży. Nasza strategia jest niezmienna od debiutu giełdowego. Będziemy nadal poszerzać naszą ofertę produktową, może nie tak dynamicznie jak wcześniej, ale nadal będą pojawiać się nowe marki i produkty premium. Będziemy nadal optymalizować działalność pod względem rotacji i marży. Wprowadziliśmy nową linię produktową Home & Living. Będziemy nadal pozyskiwać nowych klientów i podnosić wskaźniki sprzedaży" - wymienił Bajołek.

Średnia wartość zamówienia (AOV) Answear przekroczyła 300 zł bez VAT. Prezes spółki widzi jeszcze pole do wzrostów w tym zakresie, co będzie przyczyniać się do dalszej poprawy rentowności.

Ponadto w ocenie prezesa Answear, spółka może "śmiało dojść do sprzedaży do kilku procent z 152 mln populacji na swoich rynkach, wobec 1 proc. dotychczas, budując świadomość i wizerunek marki poprzez systematyczne kampanie marketingowe.

Będziemy dalej otwierać nowe rynki

"Będziemy dalej otwierać nowe rynki w kolejnych latach na fali korzystnych trendów e-commerce, ale jest to uzależnione od bieżącej koniunktury. Zakładamy wejście do krajów bałtyckich, mniejszych bałkańskich i Mołdawii do 2025. Potem spróbujemy rynków zachodnioeuropejskich" - zaznaczył prezes Answear.

Jacek Dziaduś, odpowiedzialny za finanse Answear, wskazał że wstępne łączne przychody w ubr. wyniosły 969 mln zł, co oznacza wzrost o 42 proc. mimo trudnego otoczenia rynkowego.

"Wzrost otwiera przestrzeń do dalszego skalowania, czemu będzie towarzyszyć dbałość o koszty stałe i optymalizacja. W efekcie rentowność po trzech kwartałach 2022 jest utrzymana, a IV kwartał tradycyjnie jest okresem żniw. Udział polskiego rynku systematycznie maleje (24 proc. dotychczas), kraje unijne urosły o 59 proc. w ubr., wzrost o 17 proc. osiągnęliśmy poza UE mimo wojny na Ukrainie. Dywersyfikacja geograficzna nam bardzo pomaga" - podsumował Dziaduś.

Answear.com to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 proc. udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.