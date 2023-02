Tauron Polska Energia zawarł z Polską Grupą Górniczą (PGG) umowy dotyczące zakupu dodatkowych wolumenów węgla z PGG na potrzeby produkcyjne jednostek wytwórczych należących do spółek z Grupy Tauron (tj. Tauron Wytwarzanie i Tauron Ciepło), podał Tauron. Umowy obowiązują od 22 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2024 r. Szacowana wartość określonych w umowach dostaw węgla wyniesie ok. 520 mln zł, przy czym 75 proc. wartości zakontraktowanego węgla przypada na Tauron Wytwarzanie, a pozostałe 25 proc. - na Tauron Ciepło.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.