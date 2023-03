Porównaliśmy aktualne dane na ten temat z wynikami sprzed trzech lat. Pod uwagę wzięliśmy informacje na temat ponad 550 podmiotów dostępne w serwisie rejestr.io.

Reklama

Największy wzrost udziału kobiet w zarządach miał miejsce w dziale "pozostałe usługi", który już był wśród najbardziej "sfeminizowanych". Trzy lata temu udział kobiet w zarządach firm zajmujących się tego typu działalnością wynosił 42,3 proc. Obecnie jest to 44,8 proc.

Reklama

Większy udział kobiet w zarządach jest jedynie w dziale „zdrowie i pomoc społeczna”, choć tam nastąpił w ciągu ostatnich trzech lat spadek.

Pod względem tempa wzrostu do liderów należy za to również "prawo, rachunkowość, zarządzanie", Tam w ciągu ostatnich trzech lat nastąpił wzrost z 28,6 proc. do 30,1 proc. Na trzecim miejscu jest dział " woda, ścieki i odpady, recykling ", gdzie nastąpił wzrost 17,8 proc. do 19,2 proc.

Przy utrzymaniu średniego tempa zmian z ostatnich trzech lat tylko w pierwszej z tych branż osiągnięcie równych proporcji w zarządach jest możliwe przed końcem obecnej dekady. Równowagę liczbową pomiędzy kobietami i mężczyznami udałoby się osiągnąć w ciągu sześciu lat. W branży prawniczo-rachunkowej potrzeba by do tego 40 lat, a w branży odpadowej 66 lat.

Pomimo wolniejszego tempa zmian stosunkowo szybko parytet płci zarządach może osiągnąć branża edukacyjna. Przy utrzymaniu tempa z ostatnich trzech lat (wzrost z 42,6 proc. do 43,6 proc.) zrównanie udziału obu płci w zarządach byłoby możliwe za mniej niż dwie dekady.

Za to ponad 100 lat trzeba by w takich branżach jak kultura rozrywka i rekreacja (od 2020 r. nastąpił tam wzrost udziału kobiet w zarządach z 25,1 proc. do 25,8 proc.), przetwórstwo przemysłowe (wzrost z 21,8 do 22,4 proc.), informacja i komunikacja (wzrost z 17,8 do 18,3 proc.).

W kilku działach gospodarki w ostatnich trzech latach udział kobiet w zarządach się zmniejszył. W jeszcze większym stopniu niż w „zdrowiu” dotknęło to hotelarstwo i gastronomię, gdzie nastąpił spadek z 31,9 proc. do 31,5 proc. oraz w finansach i ubezpieczeniach (z 28,3 proc. do 27,9 proc.).

Udział kobiet w zarządach, w proc.

2020 2023 Zdrowie i pomoc społeczna 48,5 48,2 Pozostałe usługi 42,3 44,8 Edukacja 42,6 43,6 Hotelarstwo i gastronomia 31,9 31,5 Prawo, rachunkowość, zarządzanie 28,6 30,1 Rynek nieruchomości 29,2 29,1 Administrowanie 27,2 28,4 Finanse i ubezpieczenia 28,3 27,9 Handel; pojazdy - handel i naprawa 27,7 27,4 Kultura, rozrywka i rekreacja 25,1 25,8 Transport i magazynowanie 23,3 24,2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 22,9 23,9 Przetwórstwo przemysłowe 21,8 22,4 Woda, ścieki i odpady, recykling, odkażanie 17,8 19,2 Budownictwo 18,7 18,9 Informacja i komunikacja 17,8 18,3 Górnictwo i wydobywanie 16,6 17,7 Elektryczność, gaz, gorąca woda i para 14,3 14,5

źródło: dane rejestr.io