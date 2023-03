Analitycy Goldman Sachs podnieśli prognozę ceny złota do 2 050 USD/toz w perspektywie 12-miesięcznej z wcześniej oczekiwanych 1 950 USD/ toz, podała instytucja.

"W przypadku ryzyka finansowego złoto pozostaje najlepszym bezpiecznym aktywem. Podczas gdy ostatni rajd wycenił znaczną część spadku realnych stóp procentowych, właśnie podnieśliśmy nasz cel dla złota do 2 050 USD/toz z 1 950 USD/toz. Aby złoto mogło osiągnąć poziom 2 100 USD/toz, wymagałoby to prawdopodobnie rzeczywistej obniżki stóp przez Fed, co nie jest zgodne z poglądem naszych ekonomistów. W ujęciu netto nadal pozostajemy bardzo pozytywnie nastawieni do cen surowców z 12-miesięczną prognozą zwrotu na poziomie 27,9%" - czytamy w raporcie.

Reklama

W czwartek po 13-ej kontrakty terminowe na złoto opiewały na ok. 1 980 USD/toz.