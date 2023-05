Allegro uruchomiło czeską odsłonę swojej platformy zakupowej - Allegro.cz, na której znajduje się obecnie blisko 100 mln aktywnych ofert, podała spółka. Firma wprowadziła szereg rozwiązań ułatwiających polskim sprzedającym międzynarodową działalność - od oferty Wysyłam z Allegro i Smarta! obowiązującego w dostawach do Czech, po One Fulfillment by Allegro, który obsłuży zamówienia od czeskich kupujących.

"Czechy to bardzo perspektywiczny rynek nie tylko dla nas jako marketplace'u, ale także dla naszych partnerów. To dla nich szansa, by dotrzeć do nowej grupy kupujących i rozwijać swój biznes na zupełnie nową skalę. Jestem dumny, że jako Allegro dostarczamy przedsiębiorcom rozwiązania umożliwiające wyjście ze swoją ofertą za granicę. I że, jak już dziś pokazują liczby, robimy to skutecznie: już pierwszego dnia działania platformy w Czechach mamy tam aktywnych około 100 mln ofert. Potwierdza to nie tylko duże zainteresowanie eksportem z Allegro, ale również atrakcyjność oferowanych przez nas narzędzi do sprzedaży międzynarodowej" - powiedział chief commercial officer w Allegro Alvise Favara, cytowany w komunikacie.

Nowa platforma działa w oparciu o zasadę "wystaw raz, sprzedawaj wszędzie". Oznacza to, że sprzedający zarejestrowany na Allegro.pl nie musi rejestrować się w nowej domenie - wszystko zrobi z dobrze znanego sobie panelu do zarządzania sprzedażą, wyjaśniono.

Allegro deklaruje, że pomoże w tłumaczeniu ofert, przeliczeniu cen oraz w budowaniu popytu na lokalnym rynku. Firma zapewnia również gotową ofertę logistyczną w ramach "Wysyłam z Allegro" dając możliwość dostaw realizowanych przez znanych przewoźników DHL, DPD oraz Packetę.

Rozwiązania dla zarejestrowanych na Allegro.pl

Startując z nową platformą firma przygotowała szereg dodatkowych rozwiązań dla sprzedających zarejestrowanych na Allegro.pl. Firma oferuje im usługę One Fulfillment by Allegro, która kompleksowo zrealizuje zamówienia do Czech. Allegro wprowadziło również program Allegro Smart! dla dostaw z Polski do Czech i międzynarodowych zwrotów.

"Launch Allegro w Czechach to - kolejny po przejęciu Grupy MALL i WE|DO - krok w międzynarodowej ekspansji firmy i ambicjach Allegro, by stać się wiodącą platformą e-commerce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jak estymują eksperci firmy, lokalna baza klientów spółek należących do firmy w tej części Europy daje Allegro i jej partnerom nawet kilkuletnią przewagę w budowaniu pozycji na nowym rynku" - czytamy dalej w komunikacie.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.