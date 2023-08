W czwartek Energa podała, że trzy lata po włączeniu spółki do Grupy Orlen, jej przychody w pierwszych sześciu miesiącach br. wzrosły o 41 proc. rok do roku i wyniosły 13,43 mld zł. EBITDA w tym samym okresie osiągnęła 2,61 mld zł, co oznacza wzrost o 29 rdr. "W efekcie zysk netto Grupy Energa w I półroczu 2023 roku wyniósł 1,42 mld (wzrost o 35 proc. r/r)" - poinformowała spółka.

Jak dodała, w I półroczu tego roku Grupa Energa wytworzyła ok. 1,7 TWh energii elektrycznej brutto, z czego 53 proc. pochodziło z OZE, głównie hydroelektrowni i farm wiatrowych. Na koniec czerwca br. w Grupie zainstalowanych było około 0,6 GW w odnawialnych źródłach energii, z których w ciągu pierwszego półrocza br. wyprodukowano 921 GWh energii elektrycznej brutto.

Na koniec I półrocza br. spółka miała 3,3 mln odbiorców końcowych energii elektrycznej (Punkty Poboru Energii); w linii Biznesowej Sprzedaż nastąpił wzrost liczby klientów o ok. 61 tys. w ujęciu rdr. Za przyrost bazy klientów odpowiada grupa taryfowa G obejmująca gospodarstwa domowe - wskazała Energa.