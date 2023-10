W konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Smart Ideas we współpracy z organizacją Pracodawców RP wzięli udział przedstawiciele polskich i globalnych firm, a także reprezentanci świata nauki, kultury, mediów i eksperci z wielu dziedzin gospodarki. Dyskusja toczyła się wokół kluczowych wątków nowoczesnego zarządzania, które – poza ekonomią – uwzględnia również kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i komfortu życia w zmieniającym się świecie. Przedsiębiorcy rozumieją, że ich rola nie ogranicza się do generowania zysków. Działają na rzecz ochrony środowiska i ludzi – klientów, pracowników oraz lokalnych społeczności. Każdy podmiot opracowuje własną ścieżkę osiągania celów. Smart Conference 2023 była okazją do wymiany opinii i prezentacji dobrych praktyk oraz doświadczeń.

Przykłady z różnych branż

Veolia kładzie duży nacisk na ekologię i ma konkretne plany dotyczące węgla, które sfinalizuje jeszcze w tej dekadzie.

– Grupa zakłada odejście od wykorzystywania węgla w procesie produkcji energii i ciepła do 2030 r. Wspieramy gospodarkę obiegu zamkniętego i wdrażamy strategię dekarbonizacji, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. – mówił Jakub Misztal, zastępca dyrektora handlowego Grupy Veolia w Polsce.

Neutralność klimatyczna do 2040 r. jest również celem firmy STRABAG z branży budowlanej. Jak spółka do niej dąży?

– Coraz więcej inwestujemy w instalacje fotowoltaiczne, w nowoczesne technologie, które pozwalają zredukować zużycie energii i surowców naturalnych, wykorzystujemy materiały pochodzące z recyklingu. Przykładem może być asfalt z dodatkiem granulatu, który powstaje ze zużytych opon – powiedział Wojciech Trojanowski, członek zarządu firmy STRABAG, i dodaje, że w tym roku Grupa ogłosiła też nową strategię, którą określają trzy P, czyli people, planet oraz progres. Będzie ona realizowana do 2030 r. na wszystkich rynkach, na których funkcjonuje firma.

Przykład dotyczący ochrony środowiska z innej branży podał przedstawiciel Miejskich Zakładów Autobusowych z Warszawy.

– Stawiamy na ekologiczny transport publiczny. Mamy 160 autobusów elektrycznych i ponad 300 gazowych. Jesteśmy w trakcie organizacji przetargu na zakup kolejnych 30 pojazdów zeroemisyjnych – opowiadał Tomasz Sygut, członek zarządu MZA, zaznaczając, że inwestycje w elektromobilność są szansą, ale i wyzwaniem. – Głównie finansowym, bo to kosztowny proces. Wymaga zakupu nie tylko samych pojazdów, lecz także zbudowania odpowiedniej dla nich infrastruktury. Dlatego tak ważne z naszej perspektywy jest np. odblokowanie środków z KPO – wskazywał.

Działająca również na rynku przewozów pasażerskich, warszawska spółka Szybka Kolej Miejska stara się ograniczać zużycie energii, poprawiając wydajność procesów i motywując maszynistów do optymalnej jazdy. Wymienia tabor na nowoczesny, o większym współczynniku odzysku energii zużytej (obecnie jest to 40 proc.).

– Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo, zarówno naszych pasażerek/pasażerów, jak i pracowniczek/pracowników. Kluczowe jest wypracowanie procedur, reakcji i przeszkolenie załogi. Szkolimy z udzielania pierwszej pomocy i z medycyny na polu walki – informował Alan Beroud, prezes zarządu SKM.

Na bezpieczeństwo w innym wymiarze zwraca uwagę Betfan działający w branży zakładów sportowych.

– Promujemy odpowiedzialny biznes, dysponujemy regulaminami odpowiedzialnej gry, które są zatwierdzane przez regulatora, czyli Ministerstwo Finansów. Te regulaminy obligują firmy bukmacherskie do tego, by dbały o bezpieczeństwo graczy – mówił Łukasz Łazarewicz, prezes spółki Betfan.

Doktor Ewa Jarczewska-Gerc z Uniwersytetu SWPS podkreślała, że odpowiedzialność firm – za środowisko, społeczności lokalne, otoczenie – buduje wizerunek przedsiębiorstw nie tylko w oczach ich klientów, lecz także pracowników, którzy doceniają tego typu aktywności i sami chętnie biorą w nich udział, utożsamiając się z misją pracodawcy.

Szeroki wachlarz wartości

Podczas Smart Conference 2023 mówiono również o empatii. BBI Development stawia na wartości międzypokoleniowe.

– Powołaliśmy wraz z prezesem Rafałem Szczepańskim i Związkiem Powstańców Warszawskich Fundację Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. To organizacja, która nie tylko ma nieść pomoc, lecz także, motywuje inne firmy do wspólnego działania, szerzenia wartości, którymi kierowali się weterani. Osobiście angażujemy się w działania dla powstańców warszawskich – budujemy pomniki, organizujemy działania edukacyjne i akcje charytatywne – mówiła Anna Tuzek ze spółki BBI Development.

W przypadku Bravecare sam biznes opiera się na empatii. Firma zajmuje się opieką nad osobami starszymi w ich domach.

– Świadczymy usługi, mieszkając z klientem i zapewniając pełen dozór. Idea, która nam przyświeca, to dbanie o życie i zdrowie ludzkie – informował Michał Kwiatkowski, założyciel firmy. Tu empatia jest niezbędna, by realizować misję firmy. Dlatego organizacja mocno wspiera swoich pracowników.

Karolina Wójcik, dyrektorka zarządzająca SWPS Innowacje, podkreślała, że działania podejmowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, w które włączają się pracownicy firm, przynoszą dodatkową korzyść – budują porozumienie międzypokoleniowe. Dzięki wspólnym akcjom starsi i młodsi pracownicy nawiązują bliższy kontakt, doskonale się uzupełniając.

Również Marta Kopeć, radca prawny z kancelarii Kopeć&Zaborowski, uważa, że każda firma powinna zdefiniować wartości, jakimi się kieruje, a następnie je promować. Pozwalają one zespolić zespół, zbudować coś razem, zaangażować wszystkich, bez względu na wiek.

Paneliści biorący udział w konferencji zwrócili uwagę, że sport może być też idealną platformą do budowania odpowiedzialności.

– Do rozwoju biznesu zgodnie z pewnymi wartościami – uzupełniała Beata Piontek, dyrektor ds. projektów Polskiej Ligi Siatkowej. – Nie zapominajmy, że sport pozwala zbudować wizerunek marki. Firma, która sponsoruje daną drużynę i dyscyplinę, identyfikuje się z nią. Aby jednak osiągnąć sukces na tym polu, współpraca musi być długofalowa, a nie tylko bazować na tymczasowych wynikach – mówiła Beata Piontek.

Największym mecenasem sportu w Polsce jest ORLEN.

– To ogromna duma, ale też odpowiedzialność – mówił Grzegorz Bałkowiec, dyrektor biura sponsoringu sportu i projektów społecznych w koncernie. Podkreślał, że firmie zależy nie tylko na współpracy z dużymi podmiotami i znanymi sportowcami, lecz także z małymi, lokalnymi klubami. W ten sposób ORLEN wspiera już prawie 100 indywidualnych sportowców i ponad 70 klubów w całym kraju.

– Bardzo ważne jest szkolenie dzieci i młodzieży, bo bez tego nie będzie następców, kolejnych mistrzów i ikon sportu – zaznaczał. – Każdej dobrze prosperującej firmie bliska jest społeczność lokalna, dlatego zachęcam zarówno te większe, jak i mniejsze podmioty, do wspierania sportu, bo w zdrowych Polakach jest nasza przyszłość – dodał Grzegorz Bałkowiec.

Andrzej Kozłowski, prezes zarządu spółki Emitel, podzielił opinię, zgodnie z którą sport to doskonała platforma do wsparcia marketingowego, ale i budowy wizerunku firmy.

– Działamy w kanale B2B, dlatego dla nas sport jest drogą do połączenia marketingu, ale i kształtowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego wybór padł na sponsoring piłki nożnej kobiet. Naszym credo w obszarze zaangażowania społecznego jest wyrównywanie szans. Dlatego postawiliśmy na raczkujący sport, ale z ogromnym potencjałem, który wymaga wsparcia – mówił Andrzej Kozłowski.

Kultura zarządzania

Sporo miejsca podczas konferencji poświęcono pracownikom i dbałości o ich samopoczucie i dobrostan. Kwestie wellbeingu są obecnie szeroko dyskutowane, m.in. w kontekście skrócenia tygodnia pracy. Sylwia Bilska, general manager Edenred Polska, uważa, że nowe technologie pomogą wprowadzić ten plan w życie.

– Pojawia się wiele rozwiązań, które sprawią, że wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy będzie możliwe do zrealizowania – mówiła. I nie jest to kwestia dalekiej przyszłości. Sylwia Bilska zwracała uwagę, że taka zmiana wpłynie pozytywnie na poprawę zdrowia pracowników. Ale zanim to się stanie, można podejmować inne działania, łatwiejsze do wdrożenia, jak choćby wprowadzenie przerwy na lunch zamiast kanapki przed komputerem i dofinansowanie posiłków pracownikom, a wiemy, że lepsze odżywianie przekłada się na zdrowie. Szczególnie że od 1 września 2023 r., zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej, miesięczne zwolnienie z ZUS na dofinansowania posiłków pracowniczych dla jednego pracownika to kwota wyższa o 50 proc. – wynosi 450 zł. Kwota ta może być przekazana np. w postaci wygodnej karty lunchowej.

Orina Krajewska, aktorka, prezeska Fundacji Małgosi Braunek „Bądź”, podkreślała znaczenie profilaktyki zdrowotnej.

– Korelacja między ciałem a umysłem to rzecz niepodważalna. To, jak na co dzień sami siebie traktujemy, wpływa na naszą całościową kondycję. To, jak funkcjonujemy na co dzień, jak traktujemy siebie również w kontekście społecznym i środowiskowym, będzie też wpływało na naszą wydajność zawodową – mówiła.

Zdrowy styl życia, dobre nawyki żywieniowe, redukcja stresu, czas dla siebie, a przede wszystkim wyrozumiałość i czujność na sygnały płynące z ciała – wszystko to jest niezbędne do utrzymania społeczeństwa w dobrej kondycji.

Profesor Mateusz Jankowski, kierownik Zakładu Zdrowia Populacyjnego CMKP, potwierdzał, że organizacja pracy ma duży wpływ na zdrowie pracowników. Takie wnioski płyną z badań prowadzonych głównie w Skandynawii i Wielkiej Brytanii.

– Ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu wielu pracodawców zaczyna inwestować w budowę kompetencji zdrowotnych pracowników. Musimy nie tylko stworzyć pracownikowi warunki do tego, aby mógł pójść np. na siłownię czy skorzystać ze zdrowej diety, lecz także wspierać go w odpowiednim wykształcaniu pozytywnych zachowań zdrowotnych – informował Mateusz Jankowski.