Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,6230 USD za funt i zyskuje 1,24 proc.

Reklama

Widać już pierwsze oznaki wsparcia władz dla chińskiej gospodarki

Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w III kw. o 4,9 proc. rdr - poinformowało biuro statystyczne. Analitycy spodziewali się wzrostu PKB o 4,5 proc., po wzroście w II kw. o 6,3 proc. W ujęciu kdk PKB w III kw. wzrósł o 1,3 proc. Analitycy oczekiwali +0,9 proc., po +0,5 proc. kwartał wcześniej. PKB wzrósł w III kw. YTD rdr o 5,2 proc. wobec spodziewanych +5,0 proc. i +5,5 proc. kwartał wcześniej. Widać więc już pierwsze oznaki wsparcia władz dla chińskiej gospodarki.

Reklama

"Dane te krótkoterminowo mogą poprawić nastroje na rynkach i poprawią też oczekiwania inwestorów co do wyników za IV kw." - ocenia Wei Lai, analityk Zijin Tiangfeng Futures Co. "Mimo to, dopóki inwestorzy będą nadal zaniepokojeni wzrostem chińskiego PKB w przyszłym roku, trudno będzie budować długie pozycje na dużą skalę" - dodaje.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME straciła 6 USD do 7.970,00 USD za tonę.