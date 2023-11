Dla wielu firm magazynowanie towarów oraz dostarczenie ich do klientów bywa zbyt dużym wyzwaniem. Problem ten dotyczy zwłaszcza sklepów internetowych, które nie mają odpowiedniego zaplecza, by poradzić sobie z takimi zadaniami. Idealnym wręcz rozwiązaniem dla nich okazuje się więc outsourcing logistyczny. Sprawdź, na czym on polega i dlaczego warto z niego skorzystać.

Czym jest outsourcing logistyczny? Chcąc wyjaśnić, czym jest outsourcing logistyczny, najpierw należy wytłumaczyć, co oznacza pierwsza część tego wyrażenia. Otóż słowo „outsourcing" pochodzi z języka angielskiego i oznacza nic innego jak przekazanie przez firmę części swoich procesów innym podmiotom zewnętrznym. Najczęściej przedsiębiorstwa powierzają w ten sposób wyspecjalizowanym firmom prowadzenie swojej księgowości, odzyskiwanie należności, czy też sprzątanie obiektów. W analogiczny sposób mogą także przekazać zewnętrznej firmie zadania związane z magazynowaniem towarów, czy organizacją transportu, a więc skorzystać właśnie z outsourcingu logistycznego. Zakres czynności podczas zlecenia outsourcingu Pojęcie logistyki zazwyczaj rozumiemy jako zespół działań związanych z przepływem towarów. Obejmują one zatem przede wszystkim takie zadania jak magazynowanie i transport. Jednak outsourcing w logistyce może dotyczyć wielu innych usług, ponieważ w jego ramach przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie w zakresie: organizacji zaopatrzenia,

przyjmowania i składowania towarów w magazynie,

kontroli zapasów,

pakowania i wysyłki towarów do odbiorców końcowych,

organizacji transportu,

sporządzania dokumentacji,

kontroli i śledzenia przesyłek,

obsługi zwrotów i reklamacji,

gospodarowania odpadami. Co ważne, klient zlecający outsourcing logistyczny może określić zakres usług, z jakich chce korzystać. Może więc zdecydować się na kompleksową obsługę lub tylko wsparcie w wybranych procesach. Korzyści, jakie odniesiesz stosując to rozwiązanie Decydując się na outsourcing w logistyce, możesz liczyć na wiele korzyści. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć między innymi: łatwiejsze rozpoczęcie i potem rozwijanie biznesu – nie musisz inwestować w zaplecze magazynowe i dodatkową kadrę pracowników ani tracić czasu na organizację czynności związanych z przepływem towarów; możliwość skupienia się wyłącznie na najważniejszych zadaniach biznesowych, a więc np. związanych z pozyskiwaniem klientów i zwiększaniem sprzedaży; redukcja kosztów – oszczędzić można m.in. na kosztach utrzymania pracowników, wynajmowania pomieszczeń magazynowych, czy zakupu floty aut dostawczych; większe możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. O skorzystaniu z tego rozwiązania pomyśl przede wszystkim w sytuacji, gdy działasz w branży e-commerce, ponieważ to właśnie ona czerpie z outsourcingu logistycznego największe korzyści. Tak naprawdę jednak tego rodzaju usługi sprawdzają się także w innych sektorach np. w przedsiębiorstwach zajmujących się importem, czy w firmach produkcyjnych. Jakie są ryzyka w outsourcingu i jak ich uniknąć? Podobnie jak wszelkie inne rozwiązania dla biznesu, także usługi outsourcingowe w zakresie logistyki mają nie tylko zalety, ale także wady. Przede wszystkim wiążą się z pewnym ryzykiem, ponieważ korzystając z takich usług, w praktyce tracisz kontrolę nad ważnym segmentem działalności swojej firmy. Może to oznaczać poważne kłopoty, jeśli na przykład usługodawca będzie popełniał błędy w zakresie kompletacji przesyłek, czy też realizował ich dostawy do Twoich klientów ze znacznym opóźnieniem. Takich problemów oczywiście możesz uniknąć, wybierając rzetelnego dostawcę usług. Jeśli interesuje Cię np.logistyka dla e-commerce, dobrym wyborem będzie firma logistyczna, która ma solidne doświadczenie w obsłudze sklepów internetowych i może to potwierdzić rekomendacjami od dużej liczby klientów.