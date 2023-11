O reakcji ASML na wygraną Partii Wolności dla Bloomberga piszą April Roach i Cagan Koc.

Reklama

Holandia wyjdzie z UE?

ASML Holding NV apeluje o „konsekwentną, długoterminową politykę” i wzywa do powołania „wiarygodnego rządu”. Zdaniem spółki, reprezentowanej przez rzeczniczkę prasową Monique Mols, są to czynniki niezbędne do zapewnienia branży technologicznej stabilnego otoczenia biznesowego.

Reklama

Niespodziewane zwycięstwo partii Wildersa w Holandii oznacza radykalną zmianę w tamtejszym krajobrazie politycznym. Retoryka lidera Partii Wolności jest antyimigrancka, odgrażał się on także, że o dalszej obecności kraju w strukturach Unii Europejskiej powinni zadecydować obywatele w referendum. Niemniej to, czy uda mu się objąć stery holenderskiego rządu, zależy od jego zdolności zawarcia koalicji z bardziej centrowymi politykami.

Lęk o talenty

Do niepokojących zmian, zdaniem Mols, doszło już miesiąc temu, kiedy holenderski parlament podjął decyzję o obniżeniu świadczenia dla zagranicznych pracowników. Do tamtej pory 30 proc. ich wynagrodzenia było zwolnione z podatku. ASML Holding NV obawia się, że takich niepokojących dla biznesu zmian będzie więcej.

„Dla branży technologicznej niepożądane są jakiekolwiek ograniczenia dotyczące zagranicznych talentów. Mogą one obniżyć naszą zdolność do inwestycji, wprowadzania innowacji i przyciągania najlepszych pracowników z całego świata” – skomentowała Monique Mols.