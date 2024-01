Grupa Orlen sfinalizowała przejęcie spółki wydobywczej KUFPEC Norway, która zapewni jej dodatkowy 1 mld m3 gazu rocznie, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

"Sfinalizowaliśmy przejęcie spółki wydobywczej KUFPEC Norway, która zapewni nam dodatkowy miliard [m3] gazu rocznie. Dzięki tej transakcji wydobycie Grupy Orlen w Norwegii wzrośnie w tym roku do ponad 4 mld m3. Surowiec trafi do Polski poprzez Baltic Pipe zwiększając bezpieczeństwo energetyczne kraju" - przekazał Obajtek.

20 listopada 2023 r. Orlen podał, że PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen zawarł umowę kupna 100% udziałów w KUFPEC Norway - spółce zależnej Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company k.s.c.c. Jak wówczas informowano, w wyniku przejęcia kontroli nad KUFPEC Norway, PGNIG Upstream Norway (PUN) zwiększy swoje udziały w eksploatowanych już złożach Gina Krog, Sleipner Vest, Sleipner Ost, Gungne i Utgard. Finalizacja transakcji planowana była do końca 2023 r.

Jak zapowiadał Orlen, zakup udziałów w KUFPEC Norway miał zostać sfinansowany w całości ze środków wypracowanych przez PGNiG Upstream Norway z działalności operacyjnej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Przejmowana działalność obejmuje m.in. udziały w pięciu złożach, na których Grupa Orlen już prowadzi eksploatację. Wydobywany z nich gaz będzie przesyłany do Polski gazociągiem Baltic Pipe.

Jak informował też Orlen, po zakończeniu przejęcia KUFPEC, Grupa będzie posiadała 94 koncesje na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, co daje pod tym względem 5. miejsce wśród firm działających na tym obszarze. Biorąc pod uwagę zasoby wydobywalne, które wyniosą ok. 400 mln boe, PUN będzie plasował się na 9. miejscu, z czego ok. 60 mld m sześc. to zasoby gazu ziemnego. Biorąc pod uwagę produkcję gazu ziemnego - ponad 4 mld m3 rocznie - spółka znajdzie się na 7. pozycji firm wydobywczych na Szelfie.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.