Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,40 proc. i wyniósł 38.677,36 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,82 proc. i wyniósł 4.995,06 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,95 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.756,64 pkt. Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 spadł o 0,16 proc., do 1.950,54 pkt. Indeks zmienności VIX spadł o 1,61 proc., do 12,85 pkt.

Obniżka stóp w tym roku?

"Wzrosty na giełdach są napędzane zyskami, ale serce krwawi do tych firm, które nie mogły ich ogłosić" – powiedział Kim Forrest, dyrektor inwestycyjny Bokeh Capital, o środowych posunięciach. "Takie spółki inwestorzy odkładają na bok. W tym roku doświadczamy m.in. tego, że ludzie nie chcą zostać w tyle, tak jak w zeszłym roku" - dodał.

Prezes Fedu w Cleveland Loretta Mester powiedziała we wtorek, że decydenci jeszcze w tym roku prawdopodobnie nabiorą wystarczającej pewności, aby obniżyć stopy procentowe. Neel Kashkari, prezes Banku Rezerw Federalnych w Minneapolis, wskazał, że dla obniżki stóp proc. potrzebny jest większy postęp w kwestii inflacji. Prezes Fedu w Filadelfii Patrick Harker powiedział we wtorek, że Fed poczynił postęp w zakresie inflacji.

Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych USA wskazują na 39-proc. prawdopodobieństwo obniżki stóp proc. o 25 pb. w maju, podczas gdy tydzień temu rynki całkowicie wyceniały szanse na cięcie stóp proc. w maju. Inwestorzy wyceniają w tym roku obniżki o 122 pb. „Członkowie Fedu są na polu bitwy i walczą z gołębiami. Obecna rozgrywka dotyczy możliwości cięcia stóp w maju” – napisała w raporcie Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka w Swissquote Group.

Chociaż nadzieje rynku na rozpoczęcie obniżek stóp procentowych na marcowym posiedzeniu Fed osłabły, to analitycy UBS nie spodziewają się dużego opóźnienia w rozpoczęciu cyklu łagodzenia stóp. "Cykliczna odporność amerykańskiej gospodarki powinna bardziej pomóc w zyskach spółek o małej kapitalizacji niż szerszemu rynkowi” – napisano w raporcie UBS.

Bank podtrzymał swoją prognozę dotyczącą obniżek stóp proc. w USA o 100 pb. w tym roku. „Wydarzenia ostatnich kilku dni sprawiły, że rynki próbowały przyswoić sobie fakt, że obniżki stóp procentowych będą musiały poczekać na znacznie późniejszą część roku i ocenić, co takie opóźnienie oznacza dla cen i wycen aktywów” – powiedział Michael Hewson, główny strateg rynkowy CMC Markets.

Warner Bros Discovery stracił prawie 3 proc.

Snap spada o 30 proc. Prognoza skorygowanego EBITDA na I kw. była niższa od oczekiwań. Ford Motor wzrósł ponad 6 proc. po tym, jak producent samochodów zwiększył dywidendę za pierwszy kwartał i zdecydował się ograniczyć inwestycje w nowe moce produkcyjne przynoszących straty pojazdów elektrycznych. Fortinet wzrósł prawie 4 proc. w związku z rekordowym zyskiem firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem w czwartym kwartale.

Notowane na amerykańskiej giełdzie akcje Alibaba Group Holding spadły prawie 6 po tym, jak chińska firma podała, że przychody kwartalne nie spełniły oczekiwań analityków. Akcje Ubera wzrosły zaledwie o 0,3 proc. mimo że wyniki za czwarty kwartał były lepsze od oczekiwań. New York Community Bancorp stracił prawie 5 proc. i jest na drodze do przedłużenia tygodniowej wyprzedaży po obniżeniu przez Moody's długoterminowego ratingu zadłużenia pożyczkodawcy do statusu śmieciowego.

Gilead Sciences stracił ponad 4 proc. Przychody w czwartym kwartale spadły o 4 proc. VF Corp. spadł prawie 10 proc. Wyniki kwartalne nie spełniły oczekiwań rynkowych. Producent tenisówek Vans ogłosił również w tym roku odejście dyrektora finansowego Matta Pucketta. Enphase Energy zyskał ponad 16 proc. Producent falowników fotowoltaicznych spodziewa się normalizacji poziomu zapasów i wzrostu popytu na jego produkty do końca drugiego kwartału.

Warner Bros Discovery stracił prawie 3 proc., chociaż w ciągu dnia zyskiwał na wartości, po ogłoszeniu planów firmy dotyczących uruchomienia usługi transmisji strumieniowej wydarzeń sportowych we współpracy z Fox Corp. i ESPN na platformie należącej do Walta Disneya jeszcze tej jesieni.

Według danych LSEG, z ponad połowy spółek z indeksu S&P 500, które podały wyniki za IV kw., 81,2 proc. przekroczyło oczekiwania. Oczekuje się, że zyski spółek z indeksu S&P 500 w czwartym kwartale wzrosną o 8,1 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w grudniu 2023 r. wyniósł 62,2 mld USD wobec 61,9 mld USD deficytu miesiąc wcześniej, po korekcie z 63,2 mld USD. Analitycy spodziewali się deficytu na poziomie 62 mld USD. Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 5,52 mln baryłek, czyli o 1,13 proc., do 427,432 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 3,15 mln baryłek, czyli o 1,24 proc., do 250,988 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 3,22 mln baryłek, czyli o 2,46 proc., do 127,574 mln baryłek. Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 74,05 USD za baryłkę, po wzroście o 1,01 proc., a kwietniowe futures na Brent rosną o 0,98 proc. do 79,37 USD/b.