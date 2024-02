Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,35 proc., czyli o 525 punktów, i wyniósł 38.272,75 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,37 proc. i wyniósł 4.953,17 pkt. Nasdaq Composite spadł o 1,80 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.655,60 pkt. Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 spadł o 4,30 proc., do 1.957,93 pkt. Indeks zmienności VIX wzrósł o 13,85 proc., do 15,86 pkt. CPI w USA w styczniu wzrósł o 3,1 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrósł o 0,3 proc. Oczekiwano +2,9 proc. rdr i +0,2 proc. mdm. Inflacja bazowa wzrosła o 0,4 proc. mdm i 3,9 proc. rdr. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +3,7 proc. rdr.

„Dzisiejsze dane nie są tym, co rynki lub Fed chcieliby zobaczyć"

„Dzisiejsze dane nie są tym, co rynki lub Fed chcieliby zobaczyć, ale ważne jest, aby nie reagować przesadnie i pochopnie zakładać, że inflacja nabiera tempa. Marcowa obniżka stóp proc. jest całkowicie wykluczona, ale maj może nadal mieć znaczenie, jeśli aktywność gospodarcza przejmie stery narracji i wreszcie zacznie pokazywać wpływ wcześniejszego zacieśnienia polityki pieniężnej przez Fed” – powiedziała Seema Shah, główna globalna strateg w Chief Asset Management.

„Rynki przyjmują to dość ostro, ponieważ wbija to gwóźdź do trumny wczesnych obniżek stóp procentowych. To dowód na wciąż solidną gospodarkę. Należy jeszcze wycisnąć inflację z systemu” – powiedziała Carol Schleif, dyrektorka ds. inwestycji w BMO Family Office.

Inwestorzy zastanawiają się czy rajd na giełdach może nadal trwać. "Rynki miały niezłą passę, więc inwestorzy zabrali z rynku trochę pieniędzy przed potencjalnie ważnymi danymi” – powiedział Samuel Zief, szef globalnej strategii walutowej w JPMorgan Private Bank.

Chris Verrone, szef działu badań technicznych i makroekonomicznych firmy Strategas, uważa, że narracja o tym, jak zacieśniony jest rynek, jest przesadzona. "Spółki o małej kapitalizacji radzą sobie coraz lepiej, S&P 500 właśnie osiągnął najwyższy poziom od dwóch lat, zatem pogląd, że całą sytuację napędzało tylko pięć, sześć lub siedem spółek, moim zdaniem jest mylący” – powiedział.

Jeśli chodzi o obniżki stóp, jest to już prawie pewne, że w tym roku one się rozpoczną

"Duża zmienność na rynku utrzymuje się w związku z próbami oszacowania liczby obniżek stóp procentowych do końca roku. To się nie zmieni niezależnie od tego, co wskażą dzisiejsze dane. Jeśli chodzi o obniżki stóp, jest to już prawie pewne, że w tym roku one się rozpoczną. Pytanie dotyczy ich wielkości i horyzontu czasowego ich przeprowadzenia” – powiedziała Daniela Hathorn, starsza analityczka rynku w CapitalCom.

Po publikacji danych o inflacji rentowności 2-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły do 4,63 proc., a 10-letnich Treasuries do 4,29 proc. Po około 2 proc. potaniały akcje największych firm technologicznych, w tym Microsoftu i Amazon. Nvidia Corp. spadła o 0,17 proc. chociaż analitycy UBS Group AG podnieśli cenę docelową dla akcji producenta chipów do 850 dolarów. JetBlue Airways Corp. wzrósł ponad 21 proc. Inwestor Carl Icahn ujawnił, że ma 9,91 proc. udziałów w JetBlue. Icahn ocenił, że akcje są niedowartościowane i powiedział, że rozmawiał z zarządem na temat możliwości reprezentacji w zarządzie.

Producent zabawek Hasbro spadł ponad 1 proc. po tym, jak spółka nie spełniła oczekiwań analityków dotyczących wyników za czwarty kwartał. Biogen spadł ponad 7 proc. W IV kw. przychody wyniosły 2,39 mld USD wobec oczekiwanych 2,46 mld USD. Coca-Cola zniżkowała 0,5 proc., chociaż przychody producenta napojów wyniosły 10,8 mld USD wobec oczekiwanych 10,67 mld USD. Akcje Avis Budget Group spadły prawie 23 proc. w związku z rozczarowującymi przychodami za czwarty kwartał.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 77,72 USD za baryłkę, po wzroście o 1,04 proc., a kwietniowe futures na Brent rosną o 0,71 proc. do 82,58 USD/b.