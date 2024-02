Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,18 proc., czyli o ponad 450 punktów i wyniósł 38.612,24 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 2,11 proc. i wyniósł 5.041,62 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 2,96 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.041,62 pkt. Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 zyskał 0,95 proc., do 2.013,76 pkt. Indeks zmienności VIX spadł o 5,41 proc., do 14,52 pkt.

Nvidia zyskała ponad 16 proc. na koniec dnia

Sektor technologii zwyżkował i napędzał wzrosty indeksu szerokiego rynku po tym, jak Nvidia w środę przekroczyła oczekiwania dotyczące wyników za IV kw. „Rynek był gotowy realizować zyski po wynikach Nvidii, biorąc pod uwagę niebotycznie wysokie oczekiwania i pogarszające się otoczenie makro. Jednak po raz kolejny firma nie pozostawiła wątpliwości, że boom na sztuczną inteligencję to znacznie więcej, niż tylko narracja giełdowa, tylko prawdopodobnie najważniejszy w tej chwili projekt korporacyjny na całym świecie” – napisał w raporcie Thomas Monteiro, starszy analityk w InvestingCom.

Nvidia zyskała ponad 16 proc. na koniec dnia. Spółka miała w czwartym kwartale 5,15 USD skorygowanego zysku na akcję, a rynek spodziewał się, że zysk na akcję sięgnie 4,64 USD. Przychody koncernu wyniosły 22,1 mld USD, a analitycy szacowali je na 20,62 mld USD.

„Jak Nvidia, tak i rynek. To potwierdza narrację, że sztuczna inteligencja będzie nadal silna w dającej się przewidzieć przyszłości. Ta narracja wspierała rynki w zeszłym roku, dlaczego nie miałaby zrobić tego samego w tym roku?” – powiedziała Kim Forrest, dyrektorka ds. inwestycji w Bokeh Capital Partners.

Akcje spółek postrzeganych jako beneficjenci boomu AI zwyżkują

Akcje innych spółek, postrzeganych jako beneficjenci boomu AI, również zwyżkują. Rywale Nvidii, Advanced Micro Devices, Super Micro Computer i Arm Holdings rosły po kilka-kilkanaście procent. Akcje spółek Big Tech, takich jak Alphabet, Microsoft, Tesla, Netflix i Meta Platforms również rosły w ciągu dnia.

„Zarówno rzeczywiste zyski Nvidii, jak i perspektywy jej sprzedaży mają miejsce dzięki trwającej rewolucji sztucznej inteligencji, która obecnie rozprzestrzenia się w całej gospodarce. To prowadzi do wzrostu sektora półprzewodników, ale zwyżki wykraczają poza niego” – powiedział Gilles Guibout, menedżer portfela w Axa Investment Managers.

Według szacunków analityka Bloomberg Intelligence, Mandeepa Singha, światowy rynek generatywnej sztucznej inteligencji może osiągnąć 1,3 bln USD w 2032 roku. Rivian i Lucid spadły po kilka proc. po tym, jak start-upy zajmujące się pojazdami elektrycznymi zaprognozowały produkcję na 2024 rok poniżej szacunków analityków wobec spowolnienia popytu. Royal Caribbean rosła po podniesieniu prognozy rocznych zysków, ponieważ firma korzysta z dużego popytu na rejsy wycieczkowe. Według danych LSEG, spośród 395 spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500, które opublikowały wyniki za IV kw., 80 proc. przekroczyło oczekiwania analityków.

Inwestorzy otrzymali sporą porcję danych makroekonomicznych

W czwartek inwestorzy otrzymali też sporą porcję danych makroekonomicznych. Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w styczniu wyniosła 4,00 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 3,97 mln - podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł 3,88 mln, po korekcie z 3,78 mln. W ujęciu mdm wskaźnik wzrósł o 3,1 proc. wobec -0,8 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -1 proc.. Oczekiwano +4,9 proc.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w lutym 51,5 pkt. wobec 50,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 50,7 pkt. Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w lutym 51,4 pkt. wobec 52 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 51,8 pkt. Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w lutym 51,3 pkt. wobec 52,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 52,3 pkt.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 3,51 mln baryłek, czyli o 0,8 proc., do 442,964 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 293 tys. baryłek, czyli o 0,12 proc., do 247,037 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 4 mln baryłek, czyli o 3,19 proc., do 121,651 mln baryłek. Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 78,45 USD za baryłkę, po wzroście o 0,69 proc., a kwietniowe futures na Brent rosną o 0,61 proc. do 83,54 USD/b.