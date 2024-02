Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,25 proc. i wyniósł 38.972,41 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,17 proc. i wyniósł 5.078,18 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,37 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.035,30 pkt. Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 zyskał 1,34 proc., do 2.056,11 pkt. Indeks zmienności VIX spadł o 2,26 proc., do 13,43 pkt.

"Rynek przetrawia jeszcze wiele z tego, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu"

"To jeden z tych dni, w których panuje tendencja do wstrzymywania się. Rynek przetrawia jeszcze wiele z tego, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu z wynikami spółek, a na horyzoncie mamy ważne odczyty danych” – powiedział Ross Mayfield, analityk strategii inwestycyjnej w Baird.

W czwartek podany zostanie odczyt deflatora PCE za styczeń - preferowanej przez amerykański Fed miary inflacji, a w piątek Eurostat poda szacunek HICP za luty z eurolandu. Oba odczyty interpretowane będą w kontekście debaty o odpowiednim momencie na rozpoczęcie obniżania stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i Europejski Bank Centralny.

"Korzystne dane – oznaczające odporny, ale niezbyt silny wzrost PKB w połączeniu z łagodną inflacją - pozwolą rynkowym bykom surfować na fali wznoszącej. Wzrost inflacji nie jest dobrą wiadomością dla gołębi w Fedzie, które już porzuciły oczekiwania, że Fed obniży stopy procentowe do marca, a następnie do maja, a teraz obcinają oczekiwania dotyczące obniżek do czerwca” – powiedziała Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka w Swissquote Banku.

"Rynek zaczyna czuć się nieco nasycony całym tym szumem dotyczącym sztucznej inteligencji"

Rynki pieniężne wyceniają 70-proc. prawdopodobieństwo obniżki stóp proc. w USA o 25 pb. w czerwcu oraz 75 pb. luzowania w tym roku. Z kolei w strefie euro rynki w pełni wyceniają możliwość obniżki stóp proc. w czerwcu. Prezes Banku Rezerwy Federalnej w Kansas Jeffrey Schmid w poniedziałek w swoim debiutanckim przemówieniu na temat polityki monetarnej zasygnalizował, że podobnie jak większość jego kolegów z banku centralnego, nie spieszy się z obniżkami stóp procentowych.

„Kiedy rynek zaczyna czuć się nieco nasycony całym tym szumem dotyczącym sztucznej inteligencji, wówczas inwestorzy zaczynają się zastanawiać, kiedy będą obniżki stóp proc. i wtedy zaczynają zdawać sobie sprawę, że warunki finansowe będą bardziej rygorystyczne, co może prowadzić do pewnej konsolidacji” – powiedział Hani Redha, globalny menedżer portfela wielu aktywów w PineBridge.

Zoom Video Communications zyskał na koniec wtorkowej sesji 8 proc. Dostawca oprogramowania dla wideokonferencji opublikował lepsze niż oczekiwano wyniki kwartalne w związku z dużym popytem na rozszerzające się portfolio produktów. Unity Software spadł o 6 proc. po tym, jak dostawca oprogramowania do gier wideo prognozował przychody za cały rok poniżej szacunków. Macy's i Lowe's wzrosły po 2-3 proc. pomimo gorszych od oczekiwań prognoz finansowych. Akcje AutoZone zyskały prawie 7 proc. po tym, jak dystrybutor części samochodowych przekroczył prognozy analityków dotyczące zarówno zysków, jak i przychodów w drugim kwartale roku finansowego.

Dane makroekonomiczne

Indeks zaufania konsumentów spadł w lutym do 106,7 pkt. z 110.9 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie ze 114,8 pkt. - wynika z raportu Conference Board. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 115 pkt. Wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed w styczniu wzrósł do -5 pkt. z -15 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie -9 pkt. Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, obrazujący ceny nieruchomości w 20 największych miastach Stanów Zjednoczonych, wzrósł w grudniu o 6,1 proc. rdr i spadł o 0,3 proc. mdm. Analitycy spodziewali się, że indeks wzrośnie o 6 proc. rdr. Miesiąc wcześniej indeks wzrósł o 5,4 proc. rdr.

Indeks cen nieruchomości FHFA (Federal Housing Finance Agency), informujący o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych w USA, wzrósł w grudniu o 0,1 proc. mdm. Rynek oczekiwał, że indeks wzrośnie o 0,3 proc. mdm. Miesiąc wcześniej indeks cen nieruchomości FHFA wzrósł o 0,4 proc. mdm. W ujęciu rocznym indeks FHFA wzrósł o 6,6 proc., wobec wzrostu o 6,7 proc. miesiąc wcześniej.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w styczniu spadły o 6,1 proc. mdm wobec oczekiwanych -4,9 proc. i -0,3 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 0,0 proc. - poinformował Departament Handlu w I wyliczeniu. Zamówienia na dobra trwałe z wyłączeniem środków transportu w ujęciu miesięcznym spadły o 0,3 proc. wobec -0,1 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,5 proc. Tu oczekiwano +0,2 proc. mdm. Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 78,65 USD za baryłkę, po wzroście o 1,38 proc., a kwietniowe futures na Brent rosną o 1,05 proc. do 83,40 USD/b.