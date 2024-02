Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,06 proc. i wyniósł 38.949,02 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,17 proc. i wyniósł 5.069,76 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,55 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.947,74 pkt. Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 stracił 0,75 proc., do 2.040,31 pkt. Indeks zmienności VIX wzrósł o 3,05 proc., do 13,84 pkt.

Bazowym scenariuszem są trzy obniżki stóp w 2024 r.

„Nastroje inwestorów sugerują, że rynek w dalszym ciągu znajduje się w niepewnej sytuacji i istnieje ryzyko korekty, gdy nadejdzie kolejny negatywny katalizator” – ocenił w raporcie Kevin Gordon, starszy strateg inwestycyjny w Charles Schwab.

W czwartek podany zostanie odczyt deflatora PCE za styczeń - preferowanej przez amerykański Fed miary inflacji, a w piątek Eurostat poda szacunek HICP za luty z eurolandu. Oba odczyty interpretowane będą w kontekście debaty o odpowiednim momencie na rozpoczęcie obniżania stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i Europejski Bank Centralny.

Członkini Rezerwy Federalnej Michelle Bowman zasygnalizowała, że nie spieszy się z obniżkami stóp procentowych w USA, szczególnie biorąc pod uwagę ryzyko wzrostu inflacji, które może zahamować postęp w kontrolowaniu presji cenowej lub nawet doprowadzić do jej ponownego wzrostu. „Dane na temat inflacji PCE mogą dać pewien wgląd w potencjalne tempo i wielkość obniżek stóp procentowych Fedu w 2024 r.” – napisali analitycy UBS w raporcie. „Chociaż Fed mógłby jeszcze podnieść stopy procentowe, jeśli inflacja ponownie przyspieszy, naszym bazowym scenariuszem są trzy obniżki stóp w 2024 r. (75 pb.), począwszy od czerwca” - dodali.

Według Susannah Streeter, dyrektorki ds. pieniądza i rynków w Hargreaves Lansdown, odczyt PCE może pokazać, że inflacja w USA jest uporczywa. „Oczekiwano, że droga do wyjścia z niebotycznie wysokiej inflacji będzie wyboista, ale gospodarka amerykańska okazała się jeszcze bardziej odporna, niż przewidywano, dzięki silnemu rynkowi pracy zwiększającemu siłę nabywczą konsumentów” – powiedziała Streeter.

Yuting Shao, strateg makro w State Street Global Markets, ocenił, że pojedyncze publikacje danych mają znaczenie dla zależnego od danych Fedu i będą miały wpływ na nastroje w zakresie ryzyka, biorąc pod uwagę niemal neutralne stanowisko inwestorów.

Wyniki kwartalne eBay przekroczyły oczekiwania analityków

Applied Materials spadł ponad 2,5 proc. w następstwie wezwania do sądu wydanego w lutym przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z prośbą o informacje dotyczące niektórych dostaw dla klientów z Chin. Beyond Meat wzrósł prawie 31 proc. Producent zamienników mięsa pochodzenia roślinnego podał, że w tym roku podniesie ceny produktów i obniży koszty po przekroczeniu szacunków kwartalnych przychodów.

Platforma e-commerce eBay zyskała prawie 8 proc. Wyniki kwartalne firmy przekroczyły oczekiwania analityków. First Solar wzrosła o 3 proc. po tym, jak producent paneli słonecznych poinformował o zysku w czwartym kwartale. Bumble spadł prawie 14 proc. po tym, jak właściciel aplikacji randkowej zaprognozował rozczarowujące przychody w pierwszym kwartale.

Produkt Krajowy Brutto USA w czwartym kwartale wzrósł o 3,2 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podał Departament Handlu w drugim wyliczeniu. Oczekiwano 3,3 proc. wobec +3,3 proc. w I wyliczeniu. W III kw. PKB USA wzrósł o 4,9 proc., a w II kw. PKB wzrósł o 2,1 proc. Konsumpcja prywatna wzrosła w IV kw. o 3 proc., wobec 3,1 proc. w poprzednim kwartale. Oczekiwano 2,8 proc. Bazowy deflator PCE wyniósł w IV kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 2,1 proc., wobec prognoz 2 proc. i 2 proc. w poprzednim kwartale. Deflator PCE to preferowana przez Rezerwę Federalną miara inflacji.

Zapasy amerykańskich hurtowników w styczniu spadły o 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował we wstępnym odczycie Departament Handlu. Oczekiwano +0,1 proc. Miesiąc wcześniej zapasy wzrosły o 0,4 proc. Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 4,2 mln baryłek, czyli o 0,95 proc., do 447,163 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 2,8 mln baryłek, czyli o 1,15 proc., do 244,205 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 0,5 mln baryłek, czyli o 0,4 proc., do 121,141 mln baryłek.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 78,41 USD za baryłkę, po spadku o 0,58 proc., a kwietniowe futures na Brent spadają o 0,07 proc. do 83,59 USD/b.