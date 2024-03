Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,12 proc. i wyniósł 38.769,66 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,11 proc. i wyniósł 5.117,94 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,41 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.019,27 pkt. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 stracił 0,81 proc. i wyniósł 2.065, 88 pkt. Wskaźnik zmienności VIX wzrósł o 3,26 proc., do 15,22 pkt.

Istnieją obawy związane z bardzo dużą koncentracją siedmiu największych spółek

Inwestorzy czekają w tym tygodniu na dane o CPI w USA, które napłyną we wtorek o 13.30 czasu polskiego. „Piątkowy raport o zatrudnieniu w USA wzmocnił poczucie, że wtorkowy odczyt inflacji może być nieco wyższy, i to kolejny powód, dla którego mieliśmy rano wycofanie z europejskich aktywów” – powiedział Ben Laidler, strateg ds. rynków globalnych w eToro.

Amelie Derambure, starsza menedżerka portfela wielu aktywów w Amundi oceniła, że poniedziałkowe pogorszenie nastrojów na giełdach może wynikać z niepewności co do perspektyw gospodarczych i wysokich wycen akcji. „Istnieją pewne elementy w perspektywach makro, które być może nie są tak jasne, jak by można sądzić” – powiedziała.

Według strategów JPMorgan Chase wyceny wielkich spółek technologicznych są obecnie niższe w porównaniu do pozostałych spółek z indeksu S&P 500 niż średnia z ostatnich pięciu lat. Choć według strategów banku pod przewodnictwem Mislava Matejki siedem największych spółek nie jest odpornych na przyszłe rozczarowania w zakresie zysków, to nadal mogą osiągnąć lepsze wyniki niż tradycyjne spółki cykliczne, jeśli zyski w całej gospodarce pogorszą się. „Istnieją obawy związane z bardzo dużą koncentracją siedmiu największych spółek. Zauważamy jednak, że notowania grupy są obecnie mniej napięte niż kilka lat temu, biorąc pod uwagę dostarczanie zysków” – wskazywali stratedzy JPMorgan.

Boeing stracił 3 proc. po tym, jak w sobotę linie Alaska Airlines poinformowały, że współpracują z Departamentem Sprawiedliwości USA w dochodzeniu karnym w sprawie awarii drzwi Boeinga 737 MAX podczas jednego ze styczniowych lotów. Firmy kryptowalutowe i powiązane z blockchainem, w tym Coinbase Global, Riot Platforms i Marathon Digital, rosły po kilka procent, gdyż bitcoin osiągnął nowy rekordowy poziom.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień zwyżkują o 0,09 proc. do 78,09 USD za baryłkę, a majowe futures na Brent rosną o 0,41 proc. do 82,42 USD/b.