Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,82 proc. i wyniósł 38.150,30 pkt.

Reklama

S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,61 proc. i wyniósł 4.45,65 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 2,23 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.164,01 pkt.

Reklama

Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 spadł o 2,31 proc., do 1.950,78 pkt.

Indeks zmienności VIX wzrósł o 7,74 proc., do 14,35 pkt.

Stopy bez zmian

Zdaniem prezesa Fedu Jerome'a Powella, Rezerwa nie zacznie obniżki stóp proc. w marcu. Powell dodał podczas środowej konferencji prasowej po posiedzeniu Fedu, że podczas posiedzenia nie było propozycji obniżki stóp proc.

Jeszcze do niedawna oczekiwanie, że Fed rozpocznie obniżki stóp proc. od posiedzenia w marcu, było powszechne. W ostatnim czasie również po mocnych danych makro z amerykańskiej gospodarki, w tym zwłaszcza z rynku pracy, część analityków zaczęło termin startu obniżek przesuwać na później. Jednak środowa reakcja inwestorów na Wall Street była bardzo stanowcza - zaczęli oni wyprzedawać akcje.

Powell wskazywał, że podczas posiedzenia nie było propozycji obniżki stóp proc.

"Nie było propozycji obniżek stóp proc. Niektórzy uczestnicy posiedzenia rzeczywiście mówili o swojej proponowanej ścieżce stóp procentowych" - powiedział przewodniczący FOMC.

"Zatem nie jesteśmy w miejscu, w którym naprawdę pracujemy nad tego typu szczegółami, ponieważ nie rozważaliśmy aktywnie obniżenia stopy funduszy federalnych. Powiem, że istnieje duża, zdrowa rozbieżność poglądów i widać to w oświadczeniach publicznych, w protokołach i transkrypcjach. Mamy zatem zdrowy zestaw różnic i myślę, że jest to w rzeczywistości niezbędne do tworzenia dobrej polityki" - dodał.

W oczekiwaniu na spadek inflacji

Prezes Fedu poinformował, że bank centralny USA chce zobaczyć kontynuację spadku dynamiki inflacji.

"Szukamy pewności, że inflacja utrzymuje się w stałym tempie spadku do poziomu 2 proc. Mamy coraz większą pewność siebie, ale chcemy większej pewności. Co chcemy zobaczyć? Chcemy zobaczyć więcej dobrych danych. Nie chodzi o to, że szukamy lepszych danych, ale o kontynuację. Mamy sześć miesięcy dobrych danych o inflacji, pytanie jednak brzmi, czy te sześć miesięcy dobrych danych o inflacji wysyła nam prawdziwy sygnał, że faktycznie jesteśmy na ścieżce prowadzącej do inflacji na poziomie 2 proc. To jest pytanie" - powiedział prezes Fedu.

Bigtechy na minusie

Zdaniem analityków XTB, spadki na amerykańskich giełdach to również efekt lekkiego rozczarowania danymi finansowymi największych spółek technologicznych z Wall Street.

Akcje Alphabet straciły ponad 7 proc. To był najgorszy dzień dla tej spółki od końcówki października 2023 roku. Trochę lepiej było w przypadku Microsoft, który stracił prawie 3 proc.

"Spółka podała bardzo dobre wyniki, głównie powiązane z biznesem chmurowym. Z drugiej strony niektóre oczekiwania, w szczególności w stosunku do wytycznych były nadmiernie napompowane przez uczestników rynku. Oprócz tego AMD pokonał oczekiwania dotyczące przychodów, ale zysk wypadł słabiej od oczekiwań, co może też słabiej rzutować np. na Nvidię" - napisano w komentarzu XTB.

Akcje Boeinga wzrosły ponad 5 proc. po publikacji lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 75,81 USD za baryłkę, po spadku o 2,60 proc., a marcowe futures na Brent spadają o 1,40 proc. do 81,71 USD/b. (PAP)

pr/ jm/