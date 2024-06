XTB Konferencja WallStreet 28 rozpoczęła się w piątek 7 czerwca o 09:00, zakończyła w niedzielę 9 czerwca o 12:00. Miejscem akcji ponownie był Hotel Gołębiewski w Karpaczu.

– To były intensywne trzy dni, które zdecydowanie warte były miesięcy przygotowań. Konferencje WallStreet z roku na rok rosną i przyciągają zarówno stałych bywalców, jak i nowe osoby zainteresowane inwestowaniem. To wspaniale, że polskie środowisko inwestorskie raz do roku spotyka się, żeby wzajemnie się inspirować, wymieniać wiedzą i doświadczeniami oraz przede wszystkim osobiście poznawać. Największe święto inwestowania w Polsce ma się dobrze i mam nadzieję, że za rok będzie nas na WallStreet jeszcze więcej – mówi Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Na XTB Konferencji WallStreet 28 zainaugurowane zostały obchody 25. rocznicy istnienia Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dokładna data przypada w grudniu tego roku, wobec czego świętowanie rozciągnięte jest na najbliższych 12 miesięcy, aż do kolejnej konferencji WallStreet.

– Tegoroczna konferencja była wyjątkowa ze względu na inaugurację obchodów naszych 25. urodzin. Cieszę się, że mogliśmy świętować w tak licznym i doborowym towarzystwie. Dziękujemy wszystkim członkom stowarzyszenia i partnerom, z którymi współpracujemy na co dzień. 25 lat brzmi dumnie, ale wciąż wierzę, że najlepsze przed nami. Zwłaszcza, że po każdej WallStreet mamy mnóstwo pomysłów i sił do działania – dodaje Masłowski.

W związku z urodzinami, SII przez najbliższy rok będzie posługiwać się także specjalną wersją logo.

Szymon Marciniak na start

W tym roku Hotel Gołębiewski w Karpaczu przyjął ponad 1700 uczestników, którzy rozmaite obszary inwestowania poznawali i zgłębiali w aż pięciu salach wykładowych. Największa z nich szczelnie wypełniła się już w trakcie pierwszego punktu programu, jakim było wystąpienie Szymona Marciniaka. Najlepszy na świecie sędzia piłkarski opowiadał m.in. o swoich początkach („Wcale nie chciałem być sędzią”) i przytoczył szereg inspirujących anegdot ze świata piłki nożnej. Po wykładzie była okazja do zrobienia selfie i zdobycia autografu.

Szymon Marciniak nie był jedynym debiutantem na XTB Konferencji WallStreet 28. Po raz pierwszy z inwestorami indywidualnymi spotkał się Tomasz Bardziłowski, nowy prezes GPW. Relację z tego spotkania można znaleźć w artykule: Prezes GPW: będę miał czas dla inwestorów indywidualnych. „Wizerunek giełdy do poprawy”.

Do Karpacza nie mógł w tym roku przyjechać minister aktywów państwowych, jednak w trakcie jednego z paneli dyrektor generalna MAP Ewa Weber odczytała specjalny list od ministra Jakuba Jaworowskiego.

Większość programu XTB Konferencji WallStreet 28 wypełniły wykłady i panele dyskusyjne. Wśród prelegentów znaleźli się czołowi eksperci polskiego rynku kapitałowego.

Program XTB Konferencji WallStreet 28 obejmował zagadnienia takie jak m.in.:

Analiza fundamentalna

Analiza techniczna

Inwestowanie pasywne

Inwestowanie zagraniczne

Nieruchomości

Gospodarka polska i światowa

Metale szlachetne

Inwestycje alternatywne, w tym inwestowanie w sztukę

Transformacja energetyczna

Nowe technologie, w tym AI

ESG

ASI

Prowadzenie własnego biznesu

Psychologia inwestowania

Corporate Governance

Prawo rynku kapitałowego

Przestępstwa na rynku

Podatki dla inwestorów

Prognozy rynkowe i ekonomiczne

Nowe produkty inwestycyjne

Praktyczne porady dotyczące inwestowania

Szczegółowy program znajdziesz na: www.wallstreet.org.pl/program

Wiele informacji na temat tego, o czym mówiono na tegorocznej WallStreet znaleźć można na platformie X (dawniej Twitter) pod oficjalnym hasztagiem #WallStreet28.

Diamenty 25-lecia SII i Herosi Rynku Kapitałowego

W trakcie uroczystej piątkowej gali uhonorowane zostały osoby, które miały szczególne zasługi dla powstania Stowarzyszenia i jego funkcjonowania w ostatnim ćwierćwieczu. Pamiątkowe diamenty odebrali prof. Krzysztof Jajuga, Jacek Socha, Wiesław Rozłucki, Raimodno Eggink, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Symbolicznie uhonorowani zostali także wszyscy członkowie oraz byli i obecni pracownicy SII. Kolejnych wyróżnionych poznamy w trakcie roku.

/> />

Na tej samej gali ogłoszono także laureatów plebiscytu Herosi Rynku Kapitałowego 2024. Oto lista triumfatorów w internetowym głosowaniu:

Dziennikarz ekonomiczny: Krzysztof Kolany, Bankier.pl

Twórca giełdowy: Mateusz Samołyk, Inwestomat.eu

Edukator giełdowy: Jacek Lempart, Artur Wiśniewski, AtlasETF.pl

Analityk giełdowy: dr Przemysław Kwiecień, XTB

Dom maklerski: BM PKO BP, DM BOŚ, XTB (ex aequo, na podstawie OBI 2023)

(ex aequo, na podstawie OBI 2023) Spółka giełdowa za najlepsze relacje inwestorskie (WIG20 i mWIG40): Kruk S.A.

Spółka giełdowa za najlepsze relacje inwestorskie (spoza WIG20 i mWIG40): Votum S.A.

Spółka giełdowa dywidendowa (WIG20 i mWIG40): XTB S.A.

Spółka giełdowa dywidendowa (spoza WIG20 i mWIG40): Asseco Business Solutions S.A.

Spółka giełdowa ESG (WIG20 i mWIG40): PKO Bank Polski S.A.

Spółki giełdowa ESG (spoza WIG20 i mWIG40): Amica S.A.

Rozmowy, spotkania, targi, kuluary

W tym roku w Karpaczu stawiła się także silna reprezentacja spółek giełdowych, domów maklerskich, instytucji, firm inwestycyjnych i innych podmiotów związanych z szeroko pojętym inwestowaniem, których stoiska inwestorzy odwiedzali przez cały czas trwania konferencji.

Dodatkowo, w piątek odbyły się Targi Twoje Inwestycje, które przyciągnęły ponad 60 wystawców.

Tradycyjnie, konferencja była także – a może przede wszystkim – okazją do nawiązywania nowych znajomości oraz wymiany doświadczeń i poglądów, nie tylko związanych z inwestowaniem. Wielokrotnie zdarzało się, że po zakończonym wykładzie lub panelu dyskusyjnym w kuluarach trwała „dogrywka”. W Karpaczu po raz pierwszy osobiście poznawały się osoby znające się do tej pory z internetu (w tym silna reprezentacja inwestorów aktywnych na Twitterze).

Podobnie jak rok temu, do Karpacza przyjechało także sporo przedsiębiorców. Współorganizatorem XTB Konferencji WallStreet 28 był bowiem Klub Przedsiębiorczości.

Sport, kultura i sztuka pod Śnieżką

Nie samym inwestowaniem człowiek żyje, nawet na konferencjach spod znaku WallStreet. W tym roku program był wyjątkowo bogaty.

Zacznijmy od wydarzeń sportowych. W piątek po południu Szymon Marciniak poprowadził charytatywny mecz o Puchar Prezesa SII i Mennicy Skarbowej, w którym udział wzięło kilkudziesięciu inwestorów indywidualnych. W nocy z piątku na sobotę rozegrany został charytatywny mecz koszykówki, z udziałem wielokrotnego mistrza Polski Andrzeja Adamka. W sobotę odbył się tradycyjny charytatywny bieg, który poprowadziła Aleksandra Guzik. W niedzielę ruszył natomiast coffe ride, na czele z wicemistrzem olimpijskim Andrzejem Sypytkowskim i Maciejem Bodnarem, wielokrotnym Mistrzem Polski w jeździe na czas i zwycięzcą etapu Tour de France.

Bogata była także oferta artystyczna. Piątkową galę uświetnił koncert Margaret. W sobotę natomiast uczestników rozśmieszał Teatr Improwizacji Improkracja. Wcześniej odbyła się aukcja charytatywna, w trakcie której zebrano blisko pół miliona złotych.

Również w sobotni wieczór odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Ile za sztukę?” opowiadającemu o inwestowaniu w sztukę. Dyskusja z udziałem reżysera Andrzeja Miękusa i producentki Małgorzaty Kozioł trwała do północy!