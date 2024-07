"Przy sklepach Stokrotka w całej Polsce ma stanąć 276 punktów ładowania pojazdów elektrycznych, a tylko do końca tego roku 138. Te zapowiedzi są wynikiem podpisanej właśnie umowy partnerskiej z Inbalance grid - litewskim twórcą inteligentnych rozwiązań w zakresie elektromobilności i jednocześnie największym nadbałtyckim operatorem stacji ładowania pojazdów elektrycznych" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Współpraca Stokrotki z Inbalance grid wzmocni polski ekosystem pojazdów elektrycznych

Stacje ładowania Inbalance grid zostaną zainstalowane m.in. w Lublinie, Wrocławiu, Warszawie, Łodzi oraz w mniejszych miastach i miejscowościach. Wiele z tych miejsc obecnie nie posiada tego typu infrastruktury. To spora odmiana, ponieważ według oficjalnych danych, sieć ładowarek w Polsce koncentruje się niemal wyłącznie wokół największych miast, podkreślono.

Reklama

Współpraca Stokrotki z Inbalance grid wzmocni polski ekosystem pojazdów elektrycznych i będzie kolejnym ważnym krokiem we wspieraniu kraju w przechodzeniu na zrównoważoną mobilność. Podpisana właśnie umowa może uczynić Inbalance grid jednym z pięciu największych operatorów punktów ładowania w Polsce, a samą Stokrotkę - ważnym ambasadorem elektromobilności, dodano.

Inbalance grid to litewski twórca oprogramowania do inteligentnego ładowania pojazdów elektrycznych, projektant sprzętu do ładowania i platformy do zarządzania punktami ładowania opartej na chmurze. Jest największym operatorem sieci w krajach bałtyckich i jednocześnie drugim co do wielkości w Litwie, nadzorując zarządzanie ponad 800 publicznymi i prywatnymi punktami ładowania.

Sieć Stokrotka powstała w 1994 r. i obecnie swoim zasięgiem obejmuje ponad 900 sklepów zlokalizowanych w całej Polsce. Od 2018 r. Stokrotka wchodzi w skład litewskiej grupy handlowej Maxima. Spółka posiada centra dystrybucji, własne zaplecze logistyczne i sieć magazynów regionalnych w całej Polsce.