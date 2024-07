Honda, Nissan, a teraz Mitsubishi. Giganci motoryzacyjni łączą siły

Nissan, trzeci co do wielkości producent samochodów w Japonii, systematycznie traci udziały na dwóch największych rynkach: amerykańskim i chińskim. Dziennik biznesowy Nikkei pisze, że łącznie odpowiadały one za połowę jego globalnej sprzedaży w roku do marca. Aby nie tracić tych możliwości sprzedażowych, Nissan już wcześniej połączył się w grupę sprzedażową z Hondą. Teraz do partnerstwa dołącza Mitsubishi Motors.