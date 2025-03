57 proc. firm spodziewa się trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników

57% firm BSS spodziewa się w br. trudności w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów z uwagi na żądania płacowe i niedobór specjalistów i menedżerów.

Reklama

"Sektor nowoczesnych usług dla biznesu (BSS) utrzymuje swój istotny udział w polskiej gospodarce. Dynamika wzrostu jest jednak mniejsza, a rok 2025 raczej nie przyniesie powrotu do poziomu inwestycji sprzed kilku lat. Polska może wykorzystać ten czas na wzmocnienie swojego wizerunku jako kraju oferującego bardzo wysoką jakość za rozsądną cenę oraz zwiększenie produktywności pracy" - oceniła w "Raporcie płacowym Business Services 2025" CEE Executive Director - Enterprise Solutions, Hays Poland Agnieszka Tyszkiewicz.

Chcą rekrutować

"Pojawiają się jednak pierwsze zwiastuny poprawy sytuacji. Prognozowany na rok 2025 wzrost gospodarczy może poskutkować ożywieniem inwestycyjnym. Jak wynika z badania opisanego w naszym raporcie, 79% pracodawców z sektora nowoczesnych usług dla biznesu planuje rekrutować. Chociaż nie zawsze będzie to równoznaczne z tworzeniem nowych miejsc pracy, to jednak świadczy o gotowości do utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia. W roku 2025 raczej nie powróci tempo rozwoju sprzed 2-3 lat, natomiast poprawa sytuacji wydaje się wysoce prawdopodobna" - dodała Tyszkiewicz.

Jak wskazał Executive Director CEE - Talent Location Strategy Łukasz Grzeszczyk Polska "coraz częściej traci projekty inwestycyjne silnie skoncentrowane na cięciu kosztów, gdyż zdaniem niektórych firm ich realizacja w kraju oferuje zbyt małe optymalizacje. W konsekwencji, w ostatnim czasie sektor BSS nie rozwija się równie szybko, co jeszcze kilka lat temu. W dłuższej perspektywie zmniejszenie skali inwestycji opartych na oszczędnościach jest dla Polski korzystne. Nasz sektor usług dla biznesu w większym stopniu powinien koncentrować się na inwestycjach o wysokiej wartości dodanej, zakładających realizację zaawansowanych i wiedzo-chłonnych procesów biznesowych, tworzenie centrów R&D oraz hubów IT".

Rośnie liczba ról eksperckich

Dodał, że polskim sektorze BSS ubywa stanowisk podstawowych, jednakże stale rośnie liczba ról eksperckich.

Inwestorzy, którzy zaufali Polsce i ulokowali tutaj swoje centrum usług wspólnych, często decydują się na rozszerzenie swojej działalności, np. o zakład produkcyjny czy centrum R&D. Coraz częściej przenoszą też do polskich centrów stanowiska o międzynarodowym zakresie odpowiedzialności, podano także.

Jak utrzymać dobrych pracowników?

W raporcie zaznaczono, że rynek pracy sektora BSS w Polsce w br. nie będzie pozbawiony wyzwań.

"Wyniki badania wskazują na konieczność dostosowania strategii rekrutacyjnych do zmieniających się warunków rynkowych. Firmy mogą rozważyć zwiększenie atrakcyjności swoich ofert poprzez elastyczne formy zatrudnienia, dodatkowe benefity czy inwestycje w rozwój pracowników - tak, aby móc zatrzymać ich w organizacji jak najdłużej. Ważne jest również budowanie silnej marki pracodawcy, która przyciągnie najlepsze talenty z rynku" - czytamy dalej.

Odsetek firm BSS prognozujących podwyżki nieprzekraczające poziomu 10% wzrósł o 11 pkt proc., w porównaniu z początkiem roku 2024 natomiast jednocześnie o 18 pkt proc. zmalała grupa organizacji, które w 2025 planują podwyżki powyżej 10% podstawy wynagrodzenia, podano także.

Prawie połowa profesjonalistów rozważa zmianę pracy

Z raportu wynika też, że 48% profesjonalistów sektora BSS w nadchodzących miesiącach rozważa zmianę pracy.

"Mimo że w minionym roku pojawiały się informacje o redukcjach etatów oraz transferach procesów z Polski do innych krajów, odsetek pracowników negatywnie oceniających swoje perspektywy zawodowe na rok 2025 jest stosunkowo niski" - czytamy dalej.

Rola sztucznej inteligencji

W raporcie zaznaczono, że więcej prostych zadań będzie można powierzyć sztucznej inteligencji (AI), stąd - należy oczekiwać przeformułowania koncepcji centrów, jaką dzisiaj znamy.

"To właśnie od ciężaru potencjalnych konsekwencji będzie zależało podejście firm do inteligentnej automatyzacji. Organizacje będą dzieliły procesy na te niskiego ryzyka, które można zoptymalizować poprzez sztuczną inteligencję, oraz te wysokiego ryzyka, o kluczowym znaczeniu biznesowym, które zawsze będą wymagać uważności i weryfikacji przez wysoko wykwalifikowanego specjalistę" - wskazała Executive Director Agnieszka Kolenda.

Podkreśliła, że AI uwolni "cenny kapitał ludzki, który dzięki transformacji cyfrowej może przekwalifikować się w kierunku nadzorowania pracy sztucznej inteligencji, usprawniania algorytmów i weryfikacji rezultatów. Upskilling i reskilling nie powinny być traktowane jako pieśń przyszłości, lecz rozwiązania na teraz".

Kierunek rozwoju procesów IT

W raporcie wskazano, że procesy IT stanowiące jeden z filarów polskiego sektora nowoczesnych usług dla biznesu rozwijają się w Polsce w bardziej zaawansowanym kierunku. Następuje stopniowe przesuwanie środka ciężkości od centrów usług wspólnych z prostymi procesami w kierunku zaawansowanych technologicznie hubów.

"Wiele z podstawowych zadań coraz częściej przekazywanych jest AI, co ogranicza zapotrzebowanie sektora na pracowników. Dla Polski jest to szansa na umocnienie naszej renomy jako rynku godnego zaufania, na którym są dostępne niezbędne kompetencje. Ewolucja sektora technologicznego zarówno dla firm, jak i specjalistów jest szansą na podążanie za trendami, podnoszenie kwalifikacji oraz inwestycje w szkolenia - nie tylko te stricte techniczne. Łączenie wysokiej klasy umiejętności z probiznesowym i zwinnym podejściem jest wyróżnikiem polskiego sektora IT na świecie. Dzisiaj inwestorów przyciąga do Polski przede wszystkim skuteczność i dojrzałość tutejszych ekspertów, a realizowane inwestycje to coraz częściej projekty strategiczne, wymagające eksperckich zdolności. To bardzo dobry prognostyk na przyszłość" - powiedziała senior director Alicja Malok.

Raport płacowy Hays dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu jest zestawieniem poziomów wynagrodzeń na ponad 40 stanowiskach, uzupełnionym wnioskami i komentarzami ekspertów oraz wynikami badania na temat rynku pracy, które zostało przeprowadzone pod koniec 2024 r.

(ISBnews)