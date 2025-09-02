Rozpoczęcie dostaw i realizacja kontraktu

Dostawy rozpoczną się we wrześniu i będą realizowane przez tankowce z portu w Mongstad do rafinerii w Polsce, na Litwie i w Czechach.

Szczegóły kontraktu z Equinorem

Kontrakt obowiązuje przez rok i jest pierwszą tego typu umową Orlenu z norweską spółką. Złoże Johan Sverdrup, trzecie co do wielkości na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, odpowiada za jedną trzecią produkcji norweskiej ropy i charakteryzuje się emisją CO2 niższą o 80–90 proc. od średniej światowej.

Uniezależnienie rafinerii od rosyjskiego surowca

– Budujemy bezpieczeństwo energetyczne Polski i całego regionu. W pełni uniezależniliśmy nasze rafinerie od rosyjskiego surowca dzięki skutecznej dywersyfikacji dostaw. Kontrakt z Equinorem to dostęp do ropy najwyższej jakości, wydobywanej przy ograniczonej emisji CO2 – powiedział prezes zarządu Orlenu Ireneusz Fąfara.

Orlen podkreśla, że inwestuje w dywersyfikację źródeł surowców. W czerwcu koncern zakończył ostatni kontrakt na dostawy ropy ze wschodu. Obecnie przerabia surowiec m.in. z Morza Północnego, Bliskiego Wschodu, Afryki i obu Ameryk. W pierwszej połowie 2025 roku jego rafinerie przerobiły 9,8 mln ton ropy, o 5 proc. więcej niż rok wcześniej.