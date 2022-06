Wspomaganie innowatorów, wspieranie ich działalności w zakresie B+R, to jest bardzo ważny temat. Transfer wiedzy z jednostek naukowych do przedsiębiorców jest bardzo słaby. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powstało między innymi po to, żeby ten transfer zintensyfikować i obu stronom pomóc - mówi Tokaj-Krzewska.

Reklama

Ważne jest z punktu widzenia innowatorów, żeby ktoś docenił to, co robią. Żeby pozyskali środki, które pozwolą im rozwinąć projekty. A to, co jest najważniejsze, to to, żeby te projekty zostały wdrożone do praktyki - tłumaczy.

- Stoimy na stanowisku, że najważniejsze jest wdrożenie, czyli też i komercjalizacja, a ona napotyka na bardzo wiele przeszkód - dodaje.

Cała rozmowa w materiale wideo