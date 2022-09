Biznes co do zasady jest przyzwyczajony do kryzysu, do zarządzania kryzysowego. Istnieja tzw. plany ciągłości działania, które od ponad dwóch dekad są testowane i sporo nam pomagają - mówi Dreslerski.

Reklama

W biznesie, to co nam rzeczywiście pomogło, to inwestycje w technologie. One pomagają w mierzeniu się z kryzysami - dodaje.