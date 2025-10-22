To inauguracyjna edycja Kongresu MŚP, który organizuje Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Wśród prelegentów i gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych na czele z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Pawełem Gancarzem, a także branżowi eksperci, liderzy biznesu oraz przedstawiciele środowiska akademickiego.

– Dolny Śląsk od lat wyróżnia się niezwykłą dynamiką gospodarczą, a jego siła tkwi w przedsiębiorczości mieszkańców. To region, w którym innowacyjność oraz otwartość na współpracę tworzą wyjątkowy ekosystem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dostępność uczelni wyższych, infrastruktura oraz otwartość samorządu na dialog sprawiają, że sektor MŚP może tak dynamicznie się rozwijać. Kongres będzie idealną okazją, by wsłuchać się w głos jego przedstawicieli i zacieśnić naszą współpracę – mówi Paweł Gancarz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Briefing prasowy, 5 paneli dyskusyjnych i 8 wystąpień indywidualnych

Kongres MŚP poprowadzą Anna Kalczyńska i Radosław Mróz. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem Kongresu o 9:20 odbędzie się briefing prasowy z udziałem gości specjalnych, podczas którego głos zabiorą m.in. Marszałek Paweł Gancarz oraz Jakub Stefaniak, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pojawią się również Zastępca Rzecznika MŚP dr Mariusz Filipek, Wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska oraz Maciej Lisiecki (CEO Partnera Głównego Kongresu, firmy Horizon-Automation) i Robert Koszut, Prezes Zarządu DFR.

W specjalnych power speech’ach wystąpią m.in. Rafał Dutkiewicz, który opowie o gospodarczych megatrendach, oraz Wojciech Plona, specjalista w zakresie zarządzania finansami firm. O budowaniu wartościowych marek opowie prof. Barbara Mróz-Gorgoń, a o roli komunikacji w zarządzaniu – Jarosław Kuźniar, dziennikarz i prezenter znany m.in. ze stacji TVN. Z eksperckimi wystąpieniami pojawią się również Anna Mytyk (Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług, Ministerstwo Finansów), Natalia Bicka-Dykczys (Ekspert ds. projektów unijnych, Zespół Projektów Regionalnych BGK) oraz wspomniany dr Mariusz Filipek.

– Fundamentem ogólnopolskiej i dolnośląskiej przedsiębiorczości pozostaje sektor mikro, małych i średnich firm, które stanowią 99% zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Często silnie związanych z lokalnymi społecznościami rodzinnych biznesów z polskim kapitałem, dla których motywem działalności nie jest wyłącznie zysk, ale także troska o miejsce, w którym żyją. Chcemy wspierać ich rozwój i znać dokładnie ich potrzeby, a Kongres MŚP będzie idealną okazją do wspólnego dialogu i wymiany spostrzeżeń – mówi Robert Koszut, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

W agendzie przewidziano pięć paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów ze świata e-commerce, sportu, technologii, deregulacji/obronności oraz finansowania. W debatach wezmą udział m.in. Łukasz Wachowski (Sekretarz Generalny PZPN), Paweł Olszynka (Dyrektor Działu Badań PMR by Hume’s), Mariusz Iwański (Prezes Zarządu Prometheus), dr Marcin Czyczerski (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy CCC) oraz Beata Kostrzycka (Dyrektor ds. Rozwoju – WINS & Poradnik Przedsiębiorcy).

Szczegółowa agenda i pełna lista prelegentów Kongresu MŚP -> LINK

Tematy paneli dyskusyjnych:

Zjednoczeni w obliczu kluczowych wyzwań. Jak MŚP może budować odporność Polski

Finansuj, rozwijaj, inwestuj – możliwości dla MŚP

Dolnośląskie MŚP na światowych rynkach

Sztuczna inteligencja i automatyzacja w MŚP – szanse i zagrożenia

E-commerce – sprzedawaj w internecie prościej, niż myślisz

Przez cały dzień działać będzie strefa EXPO. Hotel zamieni się w ogromną przestrzeń do networkingu i wymiany doświadczeń. W trakcie wydarzenia głos zabiorą także dolnośląscy przedsiębiorcy, a czterech z nich odbierze Nagrody Specjalne Marszałka Województwa w kategoriach:

Lider Innowacji Cyfrowych

Zrównoważony Rozwój i Ekologia

Sukces na Rynkach Zagranicznych

Turystyka i Nowoczesne Doświadczenia

Partnerem Głównym Kongresu MŚP jest firma Horizon-Automation. Partnerami Strategicznymi są Dolny Śląsk oraz Pracodawcy RP. Wydarzenie wsparli również Partnerzy Złoci: Clever Frame, Koleje Dolnośląskie, Port Lotniczy Wrocław, SHEIN oraz Web INnovative Software i Poradnik Przedsiębiorcy. Partnerami Srebrnymi są Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, a także RAJ Group.

Partnerzy Kongresu MŚP to: Agencja Rozwoju Przemysłu, EURO-PARK Ząbkowice, Fundacja Promocji Turystyki Kongresowej Convention Bureau – Wrocław, Koloryt, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, PKO Bank Polski, Polbus-PKS, TIAS oraz Volvo V-Motors.

Partnerzy Instytucjonalni Kongresu MŚP to: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Bank Gospodarstwa Krajowego, Gmina Kobierzyce, Regionalne Centrum Rozwoju i Edukacji w Lubinie. Wydarzenie Patronatem Honorowym objęła Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Agnieszka Majewska.