Inwestycje w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną są dziś jednym z filarów transformacji gospodarki. Sama budowa odnawialnych źródeł energii nie wystarczy.

– Cyfryzacja sieci to fundament transformacji energetycznej. Nie zbudujemy nowoczesnej energetyki bez systemów, które pozwalają mierzyć, analizować i sterować przepływem energii w czasie rzeczywistym. Współpraca operatorów sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej z dostawcami technologii, takimi jak Siemens, jest kluczem do budowy nowoczesnej, odpornej i zrównoważonej elektroenergetycznej sieci przyszłości. Dopiero połączenie cyfryzacji z inwestycjami infrastrukturalnymi zapewnia stabilność i bezpieczeństwo dostaw energii dla milionów odbiorców – tłumaczy Mariusz Kondraciuk, dyrektor branży Smart Infrastructure w firmie Siemens.

Siemens Polska uczestniczy w najważniejszych projektach modernizacji krajowej infrastruktury. Polskim Sieciom Elektroenergetycznym dostarcza m.in. systemy automatyki, łączności oraz rozwiązań ochrony technicznej na stacjach przesyłowych, a także modernizuje nadrzędny system sterowania siecią przesyłową w Dyspozycjach Mocy. To inwestycje, które wzmacniają stabilność całego systemu.

Równolegle Siemens współpracuje z największymi operatorami sieci dystrybucyjnych, takimi jak: PGE, Tauron, Energa, Stoen czy Enea. Projekty obejmują cyfryzację infrastruktury, wdrażanie zaawansowanych systemów zarządzania siecią oraz modernizację urządzeń. Te działania, rozłożone na lata, podnoszą bezpieczeństwo dostaw prądu dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Co umożliwiają AI i inne nowoczesne technologie

Siemens od lat rozwija zaawansowane systemy cyfrowe pozwalające operatorom w czasie rzeczywistym monitorować stan sieci, zarządzać przepływami i przewidywać sytuacje krytyczne. To ogromna zmiana w porównaniu z tradycyjnym modelem, w którym przepływ energii był jednokierunkowy i nieprzewidywalny. Dziś energia płynie w wielu kierunkach, często lokalnie i w zmiennych ilościach. Systemy tworzone przez Siemensa są kluczem do utrzymania równowagi. Umożliwiają szybkie reagowanie na zmiany pogody, nagły wzrost produkcji z fotowoltaiki, wahania zapotrzebowania czy odłączenia fragmentów sieci. Dzięki temu rośnie stabilność krajowego systemu.

Duże znaczenie odgrywają technologie oparte na sztucznej inteligencji i wielkoskalowej analizie danych. Algorytmy w czasie rzeczywistym analizują sygnały z tysięcy czujników, mierników i układów automatyki, wykrywając anomalie, przeciążenia lub odchylenia parametrów pracy sieci. Narzędzia, które jeszcze kilka lat temu były elementem futurystycznych wizji, dziś są codziennością i pozwalają podejmować szybkie decyzje. Każda sieć wymaga serwisu i konserwacji, ale Siemens idzie krok dalej: narzędzia firmy pozwalają przewidywać usterki, zanim te wystąpią. Eksploatacja oparta na predykcji jest znacznie tańsza i bezpieczniejsza od reagowania wtedy, gdy pojawi się awaria.

Cyberbezpieczeństwo i elektromobilność

Ogromne znaczenie ma również ochrona w przestrzeni cyfrowej. Sieci energetyczne to infrastruktura krytyczna, zaatakowanie ich mogłoby sparaliżować gospodarkę. Rozwiązania Siemensa spełniają najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa, chroniąc komunikację, systemy automatyki i kluczowe urządzenia. To nie tylko technologia przyszłości, ale warunek niezbędny do bezpiecznego funkcjonowania całego sektora energetycznego.

Transformacja energetyczna dotyczy nie tylko produkcji energii, lecz także jej wykorzystania. Polska stoi przed szybkim rozwojem elektromobilności, zarówno w transporcie indywidualnym, jak i publicznym. Współpraca Siemens Polska z operatorem stacji ładowania, jak np. Polenergia, pokazuje, jak ważne są inteligentne rozwiązania integrujące infrastrukturę ładowania z siecią energetyczną.

Nowoczesne stacje ładowania są wyposażone w zaawansowane systemy zarządzania energią, co pozwala szybciej i efektywniej ładować pojazdy oraz unikać obciążania sieci w godzinach szczytu. Cyfrowe narzędzia Siemensa umożliwiają oszczędność energii i optymalizację mocy, a przy tym redukują emisje CO2 i wspierają przedsiębiorstwa w osiąganiu celów ESG. Technologia staje się tu realnym narzędziem ochrony środowiska, ponieważ ogranicza zużycie surowców, zmniejsza straty energii i zwiększa efektywność infrastruktury.

