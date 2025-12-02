Liderem pozostaje Warszawa z imponującym wynikiem 4,6 mln wypożyczeń. Coraz większy udział notują rowery elektryczne — w stolicy 300 e-rowerów wygenerowało 15% przejazdów. Wysokie wyniki odnotowały również: Wrocław (1,27 mln wypożyczeń), Metropolia GZM (1,13 mln), Łódź (602 tys., +11% r/r) oraz Białystok (259 tys.). Część floty pozostanie aktywna zimą — m.in. na terenie Metropolii GZM i we Wrocławiu, gdzie do marca dostępna będzie połowa systemu.

Wyniki tego sezonu potwierdzają, że rowery są już pełnoprawnym elementem transportu publicznego w największych polskich miastach. Już kolejny rok z rzędu liczba wypożyczeń utrzymuje się na stabilnym poziomie ponad 8 milionów przejazdów, co wyraźnie pokazuje, że mieszkańcy postrzegają rowery jako szybki, wygodny i przewidywalny środek codziennego transportu miejskiego. Od lat rowery nie są uwzględnione w ustawie o transporcie publicznym, a nasze najnowsze dane pokazują, jak ważne jest ich uwzględnienie. W świetle europejskich trendów ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju ruchu rowerowego i systemów bike sharingu w Polsce – komentuje Marcin Sałański, Head of Communications w Nextbike Polska.

Polska jako serce nowoczesnej mikromobilności

Rok 2025 okazał się przełomowy dla marki Nextbike nie tylko pod względem stabilnych wyników wypożyczeń, ale także w kontekście rozwoju biznesu i całej branży bike sharingu. Po oficjalnym połączeniu niemieckiej i polskiej filii pod jednym inwestorem – Star Capital – firma przedstawiła wspólną strategię rozwoju i inwestycji. Już latem tego roku Nextbike uruchomił w Warszawie największe w Europie Środkowo-Wschodniej centrum produkcyjno-serwisowe dla systemów bike-sharingowych.

Uruchomienie warszawskiego hubu produkcyjnego to moment przełomowy nie tylko dla naszej firmy, ale dla całej branży mikromobilności w regionie. Po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej powstało centrum, które wertykalnie łączy produkcję, recykling, serwis, logistykę i rozwój technologii w jednym miejscu. Dzięki temu nie tylko obsługujemy polskie systemy, ale będziemy realnie wspierać rozwój mikromobilności w ponad 23 europejskich krajach. „Made in Europe” przestaje być hasłem – staje się standardem, który wyznaczamy właśnie z Warszawy – podkreśla Sałański.

Dzięki 36-metrowej linii montażowej warszawski hub będzie produkować do 150 rowerów dziennie. W tym tylko roku powstało tam już 10 tys. nowych jednośladów, w tym kompletne dostawy m.in. dla Barcelony, Zagrzebia, Bonn, Norymbergi czy Kassel. W rekordowym tempie zrealizowano także dostawę ponad 2700 nowych rowerów dla Wrocławia.

Ekspansja i elektryfikacja systemów

Przyszły rok zapowiada się równie intensywnie. Nextbike planuje start w kilkudziesięciu polskich przetargach, a równolegle będzie rozwijać działania w Finlandii, Szwecji, na Litwie i Bałkanach. W grupie trwają również prace nad projektami we Francji, Niemczech, Austrii i Hiszpanii. W 2026 roku firma zamierza przyspieszyć również rozwój publicznych rowerów elektrycznych, uruchamiając testy w kolejnych polskich i europejskich miastach.