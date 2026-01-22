Lokalizacja magazynu

– Żebyśmy mogli zapewnić logistykę do tych placówek, potrzebowaliśmy stworzyć bardzo nowoczesny magazyn w Nowym Modlinie – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Marek Sawa, prezes Bricomarché w Polsce.

Nowe centrum dystrybucyjne powstało w Warsaw North Logistic Park w Nowym Modlinie. Obiekt funkcjonuje od 1 stycznia 2026 roku i obsługuje 55 sklepów Bricomarché zlokalizowanych w sześciu województwach: lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim oraz kujawsko-pomorskim. Docelowo magazyn będzie odpowiedzialny za zaopatrzenie 95 supermarketów sieci. Jest to trzeci magazyn Bricomarché w Polsce.

– W Swadzimiu znajduje się nasza główna baza przeznaczona dla szyldu Bricomarché, o powierzchni ponad 20 tys. mkw. Nasz drugi magazyn o powierzchni 12,5 tys. mkw. jest w Sosnowcu. Magazyn w Nowym Modlinie jest naszą trzecią bazą, która oznacza też budowę naszej docelowej struktury logistycznej, żeby zaspokoić rozwój w całej Polsce – mówi Katarzyna Jańczak-Stefanide, dyrektor generalna Bricomarché w Polsce.

Lokalizacja magazynu w Nowym Modlinie została wybrana z myślą o skróceniu tras dostaw do sklepów sieci oraz usprawnieniu obsługi logistycznej w tej części kraju. Położenie obiektu ma również znaczenie dla dostaw towarów importowanych, w tym transportów realizowanych z portów morskich.

– Plusem jest także współpraca z lokalnymi władzami, a tereny pod inwestycje były bardzo dobrze przygotowane – tłumaczy dyrektor generalna Bricomarché w Polsce.

– Lokalizacja w centrum Polski zapewni nam skrócenie kilometrów do naszych placówek handlowych, które chcemy z tego miejsca obsługiwać, a także logistykę do sklepów, które będą powstawały tutaj w najbliższych miesiącach i latach – podkreśla Marek Sawa. – Dodatkowo jest to bardzo nowoczesny magazyn, więc spełnia wszystkie wymogi i najnowsze standardy.

Nowy magazyn

Obiekt został zaprojektowany w standardzie BREEAM New Construction na poziomie Excellent i wyposażony m.in. w energooszczędne oświetlenie LED, system fotowoltaiczny oraz infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych.

– Ten magazyn ma 14,5 tys. mkw. Znajdują się tutaj również dodatkowo dwie wiaty o powierzchni ponad 1 tys. i ponad 2 tys. mkw. – mówi Katarzyna Jańczak-Stefanide.

Nowe centrum dystrybucyjne ma odciążyć dwa pozostałe magazyny sieci oraz umożliwić dalszy rozwój importu własnego. Jest w nim ponad 14 tys. miejsc składowania i rozbudowana strefa kompletacji, dzięki czemu możliwa będzie obsługa także większych jednostek towarowych. Średni dzienny wolumen obsługiwanych produktów wynosi około 5 tys. opakowań zbiorczych.

– Dodatkowa powierzchnia pozwala przechowywać produkty przez długi okres w roku. Powoduje to też zwiększoną dostępność towarów, które trzeba importować. Dlatego z handlowego punktu widzenia jest to dla nas duży atut, który pozwala wygrywać niecodziennym asortymentem i utrzymać niskie ceny w naszych sklepach – tłumaczy Katarzyna Jańczak-Stefanide.

Sieć Bricomarché to część Grupy Muszkieterów, która zrzesza blisko 500 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających także siecią Intermarché. W 2024 roku obroty grupy w Polsce przekroczyły 10 mld zł. Sieć działa w czterech krajach Europy: Polsce, Francji, Belgii i Portugalii.