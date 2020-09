"Wcześniej podawaliśmy capex 95 mln zł i w zasadzie realizujemy to zgodnie z harmonogramem i go dowieziemy. Sytuacja jest na tyle dobra, że nie zmniejszamy programu inwestycyjnego i ta cyfra jest aktualna" - powiedział Mikrut podczas wideokonferencji prasowej.



"Zależy nam, żeby centrum logistyczne powstało i pewnie zbliżymy się do tego capeksu" - dodał.



W prezentacji spółka podała, że realizacja programu inwestycyjnego postępuje ponownie zgodnie z planem, z uwzględnieniem ograniczeń będących pochodną pandemii. Największe nakłady poniesione zostały w związku z budową Centrum Logistycznego.



Nowe Centrum Logistyczne Śnieżki przejmie funkcje Magazynów Wyrobów Gotowych w Brzeźnicy, Lubzinie i Pustkowie. Dostarczy ponad 44 tys. m2 powierzchni i zapewni skokowe zwiększenie efektywności procesów logistycznych. I etap inwestycji rozpoczął się we wrześniu ub.r. Planowane uruchomienie Centrum Logistycznego to początek 2022 r., przypomniała spółka.



Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2019 r. miała 717 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)