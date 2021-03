.

"Dzięki włączeniu Norbsoft w nasze struktury uzupełnimy swoje portfolio o usługi tworzenia aplikacji mobilnych. To ważny element strategii rozwoju, który wzmocni nasz model działania w formule one-stop-shop. Cieszymy się, że do naszego zespołu dołączą doświadczeni eksperci z Norbsoft i wspólnie będziemy budować innowacyjne rozwiązania" - powiedział prezes Konrad Weiske, cytowany w komunikacie.

Podpisanie finalnej umowy nabycia 51% udziałów spółki Norbsoft planowane jest do końca kwietnia br., podano także.

Norbsoft działa na rynku od 18 lat i specjalizuje się w tworzeniu aplikacji mobilnych. Na swoim koncie ma ponad 200 aplikacji B2B i B2C oraz pracę dla 70 klientów, w tym znanych globalnych marek, takich jak BMW Financial Services, Costa Coffee, Orange, Roche czy Samsung. Na polskim rynku Norbsoft znany jest między innymi z wyróżnianych aplikacji Modivo (eObuwie), Empik Foto czy Skycash. Przychody spółki w 2020 r. wynosiły ok. 3 mln zł.

"Możliwość dołączenia do grupy Spyrosoft to dla Norbsoft naturalny kierunek rozwoju. Dzięki temu będziemy mogli zaoferować naszym klientom kompleksową usługę, zachowując jednocześnie specjalizację i profesjonalizm w aplikacjach mobilnych" - powiedział prezes Norbsoft Tomasz Witt, cytowany w komunikacie.

Wraz z rozwojem biznesu Spyrosoft planuje przenieść notowania swoich akcji na rynek główny GPW. Zarząd podjął decyzję w tej sprawie i planuje przedłożyć walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy rekomendację co do podjęcia stosownej uchwały. Intencją emitenta jest wprowadzenie w 2021 r. akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie spółka jest notowana na rynku NewConnect, na którym zadebiutowała w lutym 2020 r., podano także.

Przychody skonsolidowane Spyrosoft po IV kw. 2020 roku wynosiły 113 mln zł (wzrost o ponad 58% r/r). Zysk netto wypracowany w ubiegłym roku to 13,7 mln zł (+ 179% r/r). Około 80% przychodów firmy pochodzi z kontraktów zawieranych z klientami zagranicznymi, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii i Niemiec.

"Firma współpracuje z 75 klientami z 6 krajów. Są to głównie podmioty z następujących branż: finanse, automotive, przemysł 4.0, HR i edukacja, usługi geoprzestrzenne. Dzięki znajomości specyfiki branżowej, Spyrosoft dostarcza klientom nie tylko sam produkt cyfrowy, ale także usługi doradcze w zakresie doboru rozwiązań IT, jak najlepiej dopasowanych do potrzeb i regulacji występujących w konkretnej branży" - czytamy dalej.

Zespół Spyrosoft to obecnie ponad 650 osób. Spółka ma biura zlokalizowane w Polsce (we Wrocławiu, Białymstoku, Krakowie i Warszawie), Wielkiej Brytanii (w Ferndown), Niemczech (w Brunszwiku oraz Monachium), Chorwacji (w Zagrzebiu), Stanach Zjednoczonych (w Ann Arbor) oraz Indiach (w Vadodarze). Spółka planuje rozwijać swój biznes i zwiększać udziały w wybranych rynkach. Wysoką dynamikę przychodów zamierza osiągnąć dzięki pozyskiwaniu nowych klientów i koncentracji na firmach o dużym potencjale przychodów. Chce także rozwijać wiedzę w dziedzinach, w których się specjalizuje i zwiększać zatrudnienie.

"Potencjał rynku, na którym działamy, jest bardzo duży. Eksperci przewidują, że światowe wydatki na transformację cyfrową w najbliższych latach będą rosnąć co najmniej kilkanaście procent rocznie. Pandemia przyspieszyła procesy digitalizacji w wielu obszarach zwiększając popyt na usługi, jakie oferujemy. Nasz model działania, w tym troska o długoterminowe relacje z klientem, dla którego budujemy dedykowane rozwiązania, przynosi wymierne korzyści. Wierzę, że idąc tą drogą, będziemy odnosić kolejne sukcesy" - podsumował Weiske.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. Jest notowana na NewConnect od 28 lutego 2020 r.

(ISBnews)