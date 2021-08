To coraz bardziej dochodowy biznes. Prognozuje się, że w 2021 roku przyniesie na całym świecie przychody na poziomie 154,6 mld dol. – pisze portal Statista.com.

Obroty na największym z rynków, w Chinach, mają wynieść w 2021 roku 49,3 mld dol., a do 2025 roku wzrosnąć do 71,2 mld „zielonych”. Daleko w tyle są USA, dla których analogiczne wartości to 30,4 oraz 42,5 mld dol. Widzimy więc, że Państwo Środka ma nie tylko znacznie większy rynek od USA, ale też ma mieć znacznie szybszą dynamikę jego wzrostu.

W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się także cztery europejskie kraje (Wielka Brytania, Francja, Rosja oraz Niemcy) oraz Meksyk.