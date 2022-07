Bydgoszcz od początku procesu wymiany starego taboru na nowe pojazdy zamawiała tramwaje z Pesy. Łącznie po mieście kursuje 35 tramwajów z miejscowej fabryki, z których dwa to Tramicusy 122N, a 33 - Swingi.

Reklama

"Bydgoszcz to nasze miasto i ważny klient. Jesteśmy dumni z tego, że dla bydgoszczan symbolem nowoczesnej, ekologicznej i komfortowej komunikacji miejskiej są nasze Swingi. Doceniamy plany władz, które stawiają na zeroemisyjny transport i chcą wymienić wszystkie stare pojazdy na nowoczesny tabor. Takie możliwości stwarza opcja do tej umowy i jesteśmy przygotowani do jej realizacji" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Pesy Krzysztof Zdziarski.

Reklama

Zamówienie podstawowe zakłada dostawę 10 Swingów, w tym sześciu tramwajów pięcioczłonowych i cztery trójczłonowe. Będą to tramwaje niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, najnowocześniejsze systemy informacji pasażerskiej, wi-fi i ładowarki do urządzeń mobilnych.

"Wszystkie 10 tramwajów z zamówienia podstawowego dostarczymy do końca listopada przyszłego roku. Ze względu na sytuację gospodarczą i geopolityczną to jest wyzwanie, ale przykłady terminowych dostaw do Tramwajów Śląskich, MZK Toruń czy rumuńskich Jassów pokazały, że realizowana Strategia 2026+ i wprowadzone w firmie zmiany przynoszą spodziewane efekty" - podkreślił cytowany dyrektor ds. sprzedaży Pesy Marcin Grzyb.

PESA dostarczyła do tej pory ponad 800 tramwajów do kilkunastu miast w Europie. Wyprodukowane w Bydgoszczy tramwaje wożą mieszkańców takich miast, jak: Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Toruń, Sofia, Kijów, Jassy i Kluż w Rumunii oraz Seged na Węgrzech. Obecnie spółka realizuje zamówienia na dostawę kolejnych tramwajów dla Sofii, Krajowej w Rumunii i Wrocławia. Ostatnio podpisała umowę na dostawę 23 tramwajów do Tallina.

autor: Jerzy Rausz (PAP)