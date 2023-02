Reklama

Ogrzewanie domu pompą ciepła

Wybór ogrzewania, jaki pada na pompę ciepła, jest widziany przez pryzmat przyszłości. Owszem wiele osób zwraca uwagę na wysokie koszty instalacji, jednak wizja lepszej przyszłości, w związku z użytkowaniem tego urządzenia staje się bardzo zachęcająca. Ogrzewanie domu pompą ciepła oznacza przede wszystkim niższy koszt roczny związany z ogrzewaniem w porównaniu z innymi metodami grzewczymi. Cena z montażem pompy ciepła może być z początku wysoka, co potwierdzi każdy, kto będzie szukał informacji na ten temat. Szczegółowe informacje na temat kosztów orientacyjnych znajdziemy na stronie https://www.woltair.pl/pompy-ciepla/kalkulator, gdzie został udostępniony wygodny kalkulator, jaki pomoże obliczyć wszelkie koszty, łącznie z kwotą, jaką zaoszczędzimy na ogrzewaniu. W ogólnym rozrachunku cena związana z pompą ciepła i instalacją paneli fotowoltaicznych (co bardzo ładnie idzie ze sobą w parze) to nierzadko koszt z rzędu 80 000 zł. Taka inwestycja nie jest dla każdego możliwa i często, aby to zrobić, trzeba wspomóc się finansowaniem zewnętrznym. Porównując jednak tę kwotę z rocznym ogrzewaniem domu w użyciu kotła węglowego, gdzie przykładowo na rok wymaga się użycia 5-6t węgla, a cena tego surowca w krytycznym momencie wzrosła nawet do kwoty 5000 zł za tonę, łatwo jest obliczyć różnicę w kosztach ogrzewania. Wychodzi na to, że w ciągu roku, przy tak drastycznej podwyżce cen za ogrzewanie węglowe zapłacimy 25 000 do 30 000 zł za rok, natomiast przy wykorzystaniu pompy ciepła koszty te mogą wynieść ok.3000-4000 zł na rok. Mając do dyspozycji panele fotowoltaiczne, koszty w związku z ogrzewaniem mogą dodatkowo zmaleć. Nie trudno więc dość do wniosku, że przy optymalnym użytkowaniu pompy ciepła wysoki koszt montażu dość szybko się zwraca, zwłaszcza teraz, kiedy brakuje surowców opałowych i koszty z nimi związane są wciąż wysokie.

Niezależność pompy ciepła

Bez wątpienia jedną z największych zalet pomp ciepła jest nie to, że jest ona w praktyce bezobsługowa, a to, że jesteśmy dzięki niej niezależni. Jesteśmy niezależni od tego, czy ceny opału wzrosną, czy będzie on dostępny na rynku i w jakiej ilości. O tym wszystkim możemy zapomnieć. Cena z montażem pompy ciepła w porównaniu z tym, że nie musimy się przejmować tym, o co większość Polaków drży, jest niczym. Za cenę montażu pompy zyskujemy nie tylko ciepły dom, wodę, ale przede wszystkim spokój. Spokój ten wynika z niezależności, która pochodzi z odnawialnego źródła energii cieplnej. Jeśli w dodatku korzystamy z PV, można mówić o podwójnej niezależności, ponieważ prócz tego, że wykorzystujemy ciepło z powietrza, wody lub gruntu, to w dodatku korzystamy jeszcze z energii elektrycznej przetworzonej z promieni słońca. Wybór odpowiedniej pompy ciepła ułatwi nam artykuł dostępny na tej stronie https://www.woltair.pl/pompy-ciepla. Znajdziemy w niej także informacje dotyczące kosztów związanych z montażem, aby oszacować czy takie rozwiązanie pasuje do naszych oczekiwań. Pamiętać należy, że nie cena urządzenia, czy marka jest ważna, a to jakiej mocy ono jest. Odpowiednio dopasowana moc pompy ciepła do domu jest kluczowym zagadnieniem w kwestii redukcji kosztów związanych z ogrzewaniem.

W niektórych przypadkach, kiedy mowa o wykorzystaniu energii pochodzącej z paneli fotowoltaicznych może zdarzyć się, tak że za koszty ogrzewania zapłacimy bardzo mało lub nawet wcale. Jeśli warunki będą sprzyjające do tego stopnia, że wytworzona energia będzie pokrywać się zapotrzebowaniem, będzie można ustalić, że za ogrzewanie domu i wody nie musimy nic płacić. Dlatego właśnie wysoki koszt montażu, który płacimy na starcie, jest jak najbardziej inwestycją w najlepszym znaczeniu tego słowa, która zwraca się w krótkim czasie. Ponadto weźmy także pod uwagę kwestię dofinansowania, które otrzymać możemy z tytułu montażu pompy ciepła. Jeśli koszty inwestycyjne zwrócą się, chociażby w 30% można mówić o dużej kwocie, którą otrzymamy z powrotem.

Podsumowując zagadnienie związane z pompą ciepła, pomimo tego, że koszt instalacyjny jest wysoki tym bardziej, jeśli bierze się pod uwagę panele fotowoltaiczne, które dopełniają ten rodzaj ogrzewania, to w ciągu kilku lat może się zwrócić. Przy optymalnym zużyciu może nastąpić to bardzo szybko. Natomiast niezależność, wygoda użytkowania, niska awaryjność nowoczesnego sprzętu i co najważniejsze oszczędność energetyczna i ekologiczna sprawia, że nie ma co zastanawiać się nad tym, czy warto. Uświadomić sobie należy także fakt, że ceny pomp ciepła w czasie kilku lat znacznie spadły, a więc kiedy nadejdzie moment na wymianę swojego starego kotła? Teraz gdy są ku temu możliwości, to najlepszy czas na zmianę.